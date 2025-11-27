Técnico do Liverpool admite risco de demissão após série de derrotas: 'Normal que falem isso'

Os tempos de bonança no Liverpool parecem mesmo ter ficado no passado. Diante de uma acentuada queda de rendimento nos últimos tempos, que registra um total de nove derrotas em 12 jogos, o time inglês já vem sofrendo as consequências desse declínio. Badalado pela conquista da última edição da Premier League, o técnico Arne Slot agora já começa a ter o seu trabalho questionado.

A situação se agravou nesta rodada do meio de semana com a derrota do time vermelho para o PSV Eindhoven pelo placar de 4 a 1, em partida realizada no Anfield.

"É normal que as pessoas falem isso. Se qualquer treinador do mundo perder a quantidade de jogos que perdemos é uma situação típica no futebol. Não importa se é justo ou não", afirmou Slot dando sinais da pressão que ronda o clube.

O sucesso obtido em sua temporada de estreia à frente da equipe profissional já não é capaz de blindar o treinador contra as cobranças. Apesar do cenário de instabilidade, Slot tenta agir com tranquilidade para recuperar o tempo de vitórias no Liverpool.

"Não me preocupo (com uma possível demissão). Tenho o foco em outras coisas além do meu cargo. Analiso a situação e tento ajudar os jogadores ao máximo", afirmou o técnico.

O fato é que o Liverpool sofreu a terceira derrota seguida por três gols de diferença. A fase ruim está refletida na classificação da equipe no Campeonato Inglês. O atual campeão é apenas o 12º colocado, com seis vitórias e seis derrotas em 12 rodadas.