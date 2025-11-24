Técnico do Chelsea pede que evitem comparações entre Estêvão e Lamine Yamal

O técnico do Chelsea, o italiano Enzo Mareca, pediu nesta segunda-feira (24), véspera do jogo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões, que evitem as comparações entre o atacante brasileiro Estêvão com o astro 'blaugrana' Lamine Yamal.

Estêvão, de 18 anos, vem chamando a atenção desde que chegou a Stamford Bridge, com nove gols marcados pelos 'Blues' e pela Seleção Brasileira.

Perguntado sobre as comparações com Yamal, que apesar de ser três meses mais jovem que o brasileiro já é referência tanto no clube quanto na seleção da espanhola, Maresca admitiu que jogador do Barça pode ser um modelo a ser seguido pelo ex-atacante do Palmeiras.

No entanto, considerou que Yamal já está estabelecido na elite do futebol, algo que Estêvão está a caminho de alcançar.

"Estêvão já está jogando em alto nível. É titular no Brasil. É muito jovem e pode melhorar muito, com certeza. Estamos muito felizes com ele", declarou Maresca em entrevista coletiva.

"É um prazer para os amantes do futebol ver o Estêvão, assim como o Lamine Yamal e o [meio-campista do Barcelona] Pedri. É o bonito do futebol. Estamos felizes por termos o Estêvão conosco e esperamos que ele se saia muito bem", acrescentou.

Mas o treinador do Chelsea aconselhou o jovem brasileiro a, por enquanto, ignorar as comparações.

"Ele tem que estar feliz, não deve pensar em ser melhor do que este ou aquele jogador", ressaltou Maresca. "Só precisa se aprimorar a cada dia. Tentar trabalhar duro, melhorar".

"Sem dúvida, ele vai ser um jogador importante para este clube. Para o futuro, sem dúvida", concluiu.