Técnica bicampeã olímpica de vela assume como gerente esportiva do Clube dos Jangadeiros

Bicampeã olímpica, como treinadora da dupla Martine Grael e Kahena Kunze, Martha Rocha é a nova Gerente Esportiva do Clube dos Jangadeiros.
Martha, que começou na vela no clube da zona sul de Porto Alegre e além dos dois ciclos que culminaram as duas medalhas de ouro no Rio em 2016 e em Tóquio-2021, ainda trabalhou na Olimpíada de Paris.
Segundo o Jangadeiros, a contratação de Martha "é um passo importante para aprimorar o desempenho esportivo na vela e consolidar o protagonismo nacional do Jangadeiros, que é um dos principais formadores de atletas olímpicos brasileiros".
A gestora terá a "missão de coordenar todas as modalidades e competições, atuando na integração entre atletas, treinadores e áreas técnicas", informa o clube.
— Estamos muito empolgados com a vinda da Martha porque a experiência que ela traz será fundamental para impulsionar a formação de nossos atletas, e ampliarmos um trabalho que já fazemos com nossos jovens, de prepará-los para as grandes competições nacionais e internacionais — avalia o comodoro do Clube dos Jangadeiros, Henrique Bergallo.
Com experiência de 28 anos como treinadora, Martha Rocha é licenciada e bacharel em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pós-graduada em Gestão Esportiva pelo CAGE/COB e atualmente graduanda em Psicologia.
A ex-velejadora também possui sólida experiência em gestão, tendo atuado como Gestora Esportiva da Confederação Brasileira de Vela (CBVela) (2022–2025) e, anteriormente, como Gerente de Vela Olímpica e Coordenadora de Vela Jovem da CBVela (2007–2012).
— O Clube dos Jangadeiros sempre foi a minha casa. Foi aqui que aprendi tudo que o esporte representa para mim. Voltar agora, tantos anos depois, com a oportunidade de contribuir para o crescimento do Clube e das novas gerações, é uma felicidade imensa — conta Martha, sobre o retorno para casa, após 11 anos morando no Rio de Janeiro.