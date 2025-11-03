Swiatek sofre derrota para Rybakina, que se aproxima das semis do WTA Finals

A nº2 do mundo Iga Swiatek foi derrotada no WTA Finals por Elena Rybakina (nº6), que se impôs em três sets, parciais de 3-6, 6-1, 6-0, nesta segunda-feira (3) em Riade.

Com duas vitórias em dois jogos na capital da Arábia Saudita, a cazaque, que derrotou no sábado a americana Amanda Anisimova (nº4), deu um grande passo para garantir uma vaga nas semifinais.

Rybakina, uma das jogadoras em melhor fase neste fim de temporada no circuito -quartas em Wuhan, campeã em Ningbo, semifinais em Tóquio- derrotou Swiatek pela primeira vez na temporada, na qual perdeu para a polonesa em quatro ocasiões.

No retrospecto histórico entre as duas tenistas, Swiatek leva vantagem com seis vitória, contra cinco de Rybakina.