Swiatek leva virada de Anisimova e cai na fase de grupo do WTA Finals pelo segundo ano seguido

A humilhante derrota na final de Wimbledon, por duplo 6 a 0, mexeu com o brio de Amanda Anisimova. Na ocasião, foi o primeiro confronto com Iga Swiatek. Nesta quarta-feira, elas se enfrentaram pela terceira vez na temporada e, como no jogo anterior, nas quartas do US Open, a norte-americana celebrou a vitória. Com virada de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/2, se garantiu nas semifinais do WTA Finals, deixando a forte concorrente pelo caminho.

Assim como já ocorrera em 2024, Iga Swiatek cai na fase de classificação. Depois de passar com tranquilidade por Madison Keys na estreia, voltou a demonstrar fragilidade e desequilibro em jogos em três sets. Ela vinha de dura virada diante de Elena Rybakina, da qual levou um pneu no set decisivo e, nesta quarta, mais uma vez fez uma parcial final bastante abaixo do esperado.

Swiatek fecha a temporada com três importantes títulos, mas sem conseguir apresentar os jogos arrasadores que a colocaram no topo do ranking - Aryna Sabalenka a desbancou. Além do Grand Slam de Wimbledon, ergueu os troféus em Cincinnati e Seul.

Já Anisimova avança às semifinais do WTA Finals no Grupo Serena Williams, ao lado de Elena Rybakina, e espera continuar somando grandes resultados na temporada. Ao bater Swiatek, chegou a 10 vitórias contra as 10 melhores do ranking no ano. Foi o seu 47º triunfo em 2025.

A virada diante da polonesa veio graças a incentivo de sua mãe. "Minha mãe fica me dizendo que ganhei tantos jogos de três sets este ano e que sou tão forte, que eu consigo. Então eu estava pensando nisso, pois foi muito difícil contra a Iga hoje."