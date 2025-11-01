Iga Swiatek estreia no WTA Finals com vitória esmagadora sobre Madison Keys

Swiatek já venceu o WTA Finals. Divulgação / @DDFTennis

A polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, estreou no WTA Finals com o pé direito, atropelando a americana Madison Keys (7ª) neste sábado (1º), em Riad, na Arábia Saudita.

Swiatek selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas uma hora de jogo.

Com o resultado, a tenista de 25 anos, que já foi campeã do Finals em 2023, assume a liderança do grupo "Serena Williams" da competição, ao lado da cazaque Elena Rybakina (6ª), que venceu a estadunidense Amanda Anisimova (4ª), por 6/3 e 6/1.

O jogo

Muito sólida no serviço, Swiatek conseguiu duas quebras para fechar o primeiro set sem muitas dificuldades.

Keys reagiu na segunda parcial e, depois de aproveitar erros não forçados da polonesa, devolveu imediatamente a quebra que sofreu no primeiro game para empatar em 1-1.

Mas a estadunidense de 30 anos teve o serviço quebrado outras duas vezes e acabou derrotada no terceiro match point de Swiatek.