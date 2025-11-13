Matt Stafford, do Los Angeles Rams, é um dos destaques da temporada. Kevin C. Cox / Getty Images/AFP

O novo episódio do PrimeCast separa os 32 times da NFL em prateleiras. Passadas dez rodadas da liga, quem desponta como favorito ao Super Bowl? Quem pode surpreender em 2025? Quem já pensa no próximo draft?

A lista de surpresas, até agora, é grande, com Chicago Bears, New England Patriots, Indianapolis Colts e Denver Broncos. Mas até onde esses times têm potencial para ir?

Leia Mais Como está a corrida para MVP da NFL? Assista ao podcast

As decepções são, igualmente, muitas. Times como Washington Commanders, Houston Texans e Atlanta Falcons jogam abaixo do esperado.

O PrimeCast tem episódio inédito sobre futebol americano e basquete toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.