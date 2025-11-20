Súmula detalha expulsão de Andreas Pereira após críticas do Palmeiras à arbitragem: 'Ridículo'

A súmula do árbitro Lucas Paulo Torezin esclareceu o motivo da expulsão de Andreas Pereira após o empate por 0 a 0 entre Palmeiras e Vitória, no Allianz Parque. O meio-campista recebeu o cartão vermelho já depois do apito final.

No documento, Torezin relatou que Andreas foi expulso por dupla advertência, sendo a segunda aplicada após o encerramento da partida. De acordo com o árbitro, o jogador se dirigiu a ele de forma "acintosa e persistente", afirmando: "Vocês foram ridículos, picotaram e amarraram o jogo. Ridículo." Depois de receber o vermelho, Andreas deixou o campo em direção ao vestiário.

A súmula também detalha o lance que gerou o primeiro cartão amarelo do meia. Torezin escreveu que advertiu Andreas por "atingir o rosto de seu adversário de maneira temerária, na disputa de bola". As imagens da transmissão, porém, deixaram dúvida se houve de fato o contato citado pelo árbitro.

Durante o jogo, Andreas demonstrou inconformismo com a advertência e, mesmo sem aparentar nervosismo extremo no pós-jogo, insistiu na reclamação que motivou a expulsão. A reação reforçou a insatisfação do elenco com alguns critérios adotados pela arbitragem no confronto.

Na entrevista coletiva, Abel Ferreira também contestou a primeira advertência. "Não consigo entender o amarelo. Estamos em ataque, ele ganha a bola, está na frente, e o árbitro não viu. Sabe por que o Andreas foi expulso? Porque disse que é ridículo o amarelo que me deste."