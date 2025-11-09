Strasbourg vence Lille (2-0) e sobe para 4º na Ligue 1

O Strasbourg derrotou o Lille por 2 a 0 neste domingo (9), no Stade de la Minau, pela décima segunda rodada da Ligue 1 francesa.
Os dois gols da equipe alsaciana foram marcados pelo capitão Emanuel Emegha, que havia ficado de fora dos últimos cinco jogos do campeonato devido a uma lesão.
Com estes três pontos, o Strasbourg sobe para a quarta colocação, ultrapassando o adversário (5º) deste domingo.
A equipe, que conta com o argentino Joaquín Panichelli, artilheiro da Ligue 1 com nove gols, se recupera da da dura derrota por 4 a 1 sofrida diante do Rennes, seguida por uma vitória por 2 a 1 contra o Häcken, da Suécia, na Conference League.
O Paris Saint-Germain (3º) visita o Lyon neste domingo, no jogo que encerra a rodada do campeonato francês.
Uma vitória colocará o time comandado pelo técnico Luis Enrique na liderança do campeonato antes da pausa para os jogos das seleções.
--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Paris FC - Rennes 0 - 1
- Sábado:
Olympique de Marselha - Brest 3 - 0
Le Havre - Nantes 1 - 1
Monaco - Lens 1 - 4
- Domingo:
Lorient - Toulouse 1 - 1
Strasbourg - Lille 2 - 0
Angers - Auxerre 2 - 0
Metz - Nice 2 - 1
(16h45) Lyon - PSG
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Olympique de Marselha 25 12 8 1 3 28 11 17
2. Lens 25 12 8 1 3 21 11 10
3. PSG 24 11 7 3 1 21 9 12
4. Strasbourg 22 12 7 1 4 24 16 8
5. Lille 20 12 6 2 4 23 15 8
6. Lyon 20 11 6 2 3 16 12 4
7. Monaco 20 12 6 2 4 24 21 3
8. Rennes 18 12 4 6 2 19 17 2
9. Nice 17 12 5 2 5 17 18 -1
10. Toulouse 16 12 4 4 4 18 16 2
11. Paris FC 14 12 4 2 6 18 21 -3
12. Le Havre 14 12 3 5 4 13 17 -4
13. Angers 13 12 3 4 5 10 15 -5
14. Metz 11 12 3 2 7 12 27 -15
15. Brest 10 12 2 4 6 14 21 -7
16. Nantes 10 12 2 4 6 11 18 -7
17. Lorient 10 12 2 4 6 14 26 -12
18. Auxerre 7 12 2 1 9 7 19 -12
* AFP