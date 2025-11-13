STJD livra Bruno Henrique de suspensão, e atacante do Flamengo é apenas multado 

Atacante foi punido com multa de R$ 100 mil. Mauro PIMENTEL / AFP

Bruno Henrique está liberado para atuar pelo Flamengo. O atacante foi julgado nesta quinta-feira (13) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, por 5 votos a 3, foi absolvido da acusação de manipulação de resultado — o artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que previa até 12 jogos de suspensão. O jogador, no entanto, foi punido com multa de R$ 100 mil pelo artigo 191, que trata de descumprimento de regulamento.

Retomado após pedido de vista na última segunda-feira (11), o julgamento contou com a participação remota do atleta. A defesa de Bruno Henrique foi composta pelos advogados Michel Assef Filho e Ricardo Pieri Nunes, além da presença do vice-presidente jurídico do Flamengo, Flavio Willeman. O relator, Sergio Furtado Filho, e o auditor Marco Aurélio Choy votaram pela absolvição no artigo 243-A e pela multa, entendimento que formou a maioria.

Em seu voto, Choy afirmou que não houve aliciamento nem vantagem financeira direta, mas apenas o compartilhamento de uma informação estratégica — o aviso de que o atacante forçaria um cartão amarelo para cumprir suspensão. Segundo ele, o caso de Bruno Henrique é distinto de outros episódios recentes de manipulação esportiva, nos quais jogadores foram cooptados por apostadores.

Apesar disso, parte dos auditores divergiu. Maxwell Vieira e Mariana Barreiras votaram por suspender o atacante por 270 dias, entendendo que o ato de comunicar o irmão sobre o cartão configurou conduta antiética. No fim, prevaleceu a decisão pela multa sem afastamento dos gramados.

Relembre o caso

Bruno Henrique foi denunciado por avisar o irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. O alerta teria sido usado para a realização de apostas no evento, o que levantou suspeitas nas casas de apostas.

A Polícia Federal iniciou investigação em agosto de 2023 e, em abril deste ano, o jogador foi indiciado por fraude esportiva. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) também apresentou denúncia aceita pela Justiça comum. O atleta ainda responde a esse processo fora do âmbito esportivo.