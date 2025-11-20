Sorteio define jogos da repescagem intercontinental e europeia para a Copa de 2026; veja duelos

A Federação Internacional de Futebol (Fifa)definiu nesta quinta-feira, 20, por meio de sorteio, os confrontos das repescagens intercontinental e europeia para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. São seis vagas em disputa para o Mundial.

As partidas serão disputadas no mês de março de 2026, entre os dias 26 e 31, em confrontos de jogo único em formato mata-mata, com semifinal e final. Em Guadalajara e Monterrey, cidades mexicanas, acontecem as partidas da repescagem intercontinental, envolvendo Iraque, República Democrática do Congo, Bolívia, Jamaica, Suriname e Nova Caledônia.

Já os confrontos europeus serão realizados no Velho Continente na casa das equipes de melhor ranqueamento na semifinal. Nas finais, o sorteio determinou quem será o mandante.

Confira abaixo:

Repescagem Intercontinental

Caminho 1

Nova Caledônia x Jamaica - vencedor enfrenta a República Democrática do Congo

Caminho 2

Bolívia x Suriname - vencedor enfrenta o Iraque

Repescagem Europeia

Caminho A

Itália x Irlanda do Norte

País de Gales x Bósnia e Herzegovina (vencedor faz a final em casa)

Caminho B

Ucrânia x Suécia (vencedor faz a final em casa)

Polônia x Albânia

Caminho C

Turquia x Romênia

Eslováquia x Kosovo (vencedor faz a final em casa)

Caminho D

Dinamarca x Macedônia do Norte