Sinner vence Shelton e fecha fase de grupos do ATP Finals com campanha 100%

O tenista italiano Jannik Sinner, número dois do mundo, dominou o americano Ben Shelton (nº 5) nesta sexta-feira (14), garantindo sua terceira vitória em três partidas disputadas na fase de grupos do ATP Finals de Turim.

Sinner, o atual campeão que já havia garantido antecipadamente sua vaga nas semifinais de sábado, venceu por 6-3 e 7-6 (7/3) e ainda não perdeu um set no torneio nas últimas duas edições.

A vitória desta sexta-feira é a 29ª consecutiva do italiano em quadras duras cobertas, sua superfície preferida, igualando a sequência de vitórias do suíço Roger Federer entre 2010 e 2012.

É a quinta maior sequência desse tipo, embora ainda esteja longe do recorde de 47 vitórias consecutivas detido pelo americano John McEnroe (1978-87).

Em sua primeira participação neste torneio, que reúne os oito melhores tenistas do ano, Shelton perdeu todas as três partidas e já estava eliminado antes mesmo de enfrentar Sinner.

Nesta sexta-feira, o americano teve um início ruim, sofrendo uma quebra de serviço logo no começo do primeiro set. No segundo, ele resistiu até o tie-break decisivo, mas acabou sucumbindo ao segundo match point de Sinner.

"Foi uma partida difícil. O Ben sacou muito bem no segundo set e eu tive dificuldades para me manter focado mentalmente", analisou Sinner.

"Estou feliz com a minha partida, muito feliz por estar de volta às semifinais com boas energias. No final desta temporada, estou tentando fazer as coisas certas para ir o mais longe possível", acrescentou.

Tudo leva a crer que na final de domingo Sinner enfrentará seu grande rival, o espanhol Carlos Alcaraz, que recebeu o troféu de número um do mundo de 2025 antes da partida, 'título' que garantiu na quinta-feira após sua vitória sobre o italiano Lorenzo Musetti.

No sábado, Sinner, vencedor do grupo Björn Borg, enfrentará nas semifinais o australiano Alex de Minaur, segundo colocado no grupo Jimmy Connors, com uma única vitória e saldo de sets negativo (três vitórias e quatro derrotas).

Em doze confrontos, o italiano sempre venceu o número sete do mundo, três dessas vitórias conquistadas neste ano.

Alcaraz terá que esperar até a última partida da fase de grupos desta sexta-feira para saber quem será seu próximo adversário: o alemão Alexander Zverev (nº 3) ou o canadense Felix Auger-Aliassime (nº 8).