Sinner supera líder do ranking Alcaraz e é bicampeão do ATP Finals sem perder sets

Jannik Sinner é bicampeão do ATP Finals. E sem perder um único set nas campanhas vitoriosas. Assim como em 2024, o italiano manteve a perfeição na Inalpi Arena, de Turim, para reduzir sua desvantagem no confronto dos melhores do planeta com o espanhol Carlos Alcaraz, o líder do ranking, para 10 a 6 em jogos no circuito profissional.

O título deste domingo veio com 7/6 (7/4) e 7/5 após 2h04. Foi a sexta final entre os tenistas na temporada e apenas a segunda conquista de Sinner, que havia virado em Wimbledon. Alcaraz ganhou as decisões do Aberto de Roma, Roland Garros, Cincinnati e ainda levou a melhor sobre o italiano no US Open, quando assumiu a liderança do ranking - retomou o primeiro posto com a campanha do vice no ATP Finals.

A tão aguardada decisão foi de enorme equilíbrio em seu primeiro set, sem nenhum break point até 6 a 5 para Alcaraz. Neste momento, contudo, o espanhol acusou dores musculares na coxa e se amparou na parede. Após um leve alongamento, pediu atendimento médico.

No retorno à partida, o líder do ranking mostrou-se recuperado e conseguiu a primeira chance de quebra na partida, logo um match point. Sinner se livrou com ace e depois levou a decisão ao tie-break. Mais agressivo, chegou à chance de fechar com lindo lob. Agressivo, levou o set com 7 a 4.

Alcaraz aproveitou o tempo entre um set e outro para enfaixar a coxa dolorida. E voltou empolgado, aplicando a primeira quebra de serviço em Sinner no ATP Finals e depois ampliando para 2 a 0 com curta em alto estilo.

Sinner conseguiu reagir e empatar a parcial ao devolver a quebra no sexto game. Depois de uma devolução toda esquisita do saque, na qual a bola parecia ir longe, duas trocas de bolas e ele acertou a curta para fazer 3 a 3.

A rivalidade dos dois melhores tenistas das últimas duas temporadas ficou evidente não apenas nas jogadas de categoria, mas também com o descontrole de ambos na quadra. Sinner se irritou bastante após uma bola na rede, e depois foi a vez de Alcaraz ficar bravo com subida equivocada à rede. Eles jogavam por prestígio e pela maestria em Turim.