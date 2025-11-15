Sinner supera De Minaur e vai em busca do bi em sua terceira decisão seguida do ATP Finals

Se Jannik Sinner não pode mais alcançar o espanhol Carlos Alcaraz na liderança do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais)neste fim de temporada, pelo menos terá a chance de conquistar o bicampeonato do ATP Finals, diante de sua torcida, na Inalpi Arena, em Turim, na Itália.

Neste sábado, após um início equilibrado, o italiano, número 2 do mundo, deslanchou na partida e não encontrou dificuldades para derrotar o australiano Alex de Minaur, sétimo do ranking da ATP, pela 13ª vez em 13 encontros. Com o triunfo por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/2, em 1h52, Sinner avançou à terceira decisão seguida no torneio que reúne os oito melhores tenistas do circuito.

Depois de perder a decisão de 2023 para o sérvio Novak Djokovic e derrotar o americano Taylor Fritz no ano passado, Sinner aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Alcaraz (líder do ranking) e o canadense Felix Auger-Aliassime (8º), que se enfrentam às 16h30 (horário de Brasília) deste sábado. A decisão, neste domingo, está agendada para as 14h (de Brasília).

O primeiro set foi disputado ponto a ponto. Sinner teve a chance de quebrar o serviço do australiano logo no primeiro game, mas desperdiçou dois break points. De Minaur deu o troco e abriu 40 a 0 no segundo game, mas o italiano se recuperou e salvou os três break points para confirmar o serviço.

A partir daí, Sinner foi dominante nos saques - com 78% a 54% de acertos no primeiro serviço -, jogando com agressividade, e criou oito chances de quebras no 7º, no 9º e no 11º game. Nesta última tentativa, De Minaur não conseguiu evitar a quebra e o número 2 do mundo tomou a frente no placar pela primeira vez, em 6/5, sacando para fechar em 7/5.

Cansado e pouco concentrado, De Minaur não conseguiu manter o equilíbrio no segundo set. Avassalador, Sinner minou a resistência do adversário com saques potentes. Melhor nos ralis, diferentemente da parcial anterior, o italiano deixou o australiano acuado e quebrou os serviços do rival logo nos primeiros games, abrindo uma confortável vantagem de 4 a 0.