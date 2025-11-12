Sinner bate Zverev, avança à semi do ATP Finals e mantém sonho de fechar ano no topo do ranking

Jannik Sinner continua firme em sua defesa do título do ATP Finals. Ainda sonhando em fechar o ano no topo do ranking - precisa torcer para que Carlos Alcaraz não vença mais em Turim e ser campeão -, o italiano ganhou seu segundo jogo na competição ao superar em sets diretos o terceiro do mundo, o alemão Alexander Zverev, parciais de 6/4 e 6/3 nesta quarta-feira, se garantindo com antecedência nas semifinais.

Sinner precisa de campanha perfeita em Turim e torcer por somente duas vitórias alcançadas por Alcaraz, o que já ocorreu neste ATP Finals. O espanhol entra em quadra nesta quinta contra o italiano Lorenzo Musetti, que terá total apoio para ajudar o compatriota.

Sob pressão pelas duas vitórias de Alcaraz que o deixaram muito perto de fechar o ano no topo do ranking, Sinner entrou na Inalpi Arena de Turim com gigante apoio dos italianos e disposto a ganhar seu sétimo jogo direto por 2 a 0 para se garantir nas semifinais. Era um desafio de peso entre dois tenistas que largaram no ATP Finals com triunfos e nenhum break point contra.

Zverev também estava motivado e pisou na quadra com dois propósitos: apagar a má impressão deixada diante de Sinner na semifinal do Masters 1000 de Paris, há 12 dias, na qual foi humilhado com 6/0 e 6/1, e buscando a classificação antecipada à semifinal. Para a vaga, teria de ganhar por dois sets a zero. Ele já havia sido superado pelo italiano na decisão de Viena, no fim de outubro e precisava melhorar seu desempenho recente no confronto.

E o alemão começou já ameaçando o serviço do italiano ao ter dois break points logo no primeiro set. Sinner se safou com aces e conseguiu abrir 1 a 0. Zverev sacava melhor, mas nada de mais chances de quebras e o equilíbrio se manteve até 5 a 4.

No décimo game, Sinner mostrou paciência para abrir duplo set point após Sasha errar a batida e mandar a bolinha longe. Mandou para fora a primeira chance e parou na rede na segunda. O alemão não conseguiu sair do buraco e o italiano acabou fechando o set na terceira oportunidade após subir com categoria na rede.

Perder o equilibrado primeiro set deixou Zverev irritado. Após levar 1 a 0 na parcial seguinte, ele começou a reclamar de seus erros, falando sozinho e gesticulando de raiva. Ao invés de se desestabilizar, porém, o alemão buscou motivação e alcançou um triplo break point. Sinner reagiu encaixando bons saques.

No quinto game, em nova chance de derrubar o saque, Zverev colocou a raquete na boca, incrédulo, ao ver o adversário novamente se salvar com ace. Sinner escapou ileso por seis vezes e abriu 3 a 2. Uma pequena interrupção do jogo após pane em uma placa de publicidade eletrônica acabou esfriando o alemão a seguir e o italiano obteve quebra em momento importante do set com linda curta.

Lutando muito, Zverev chegou ao sétimo break point para reagir de imediato. E, para variar, com nova reclamação, devolveu o bom saque na rede. A história do jogo tinha roteiro repetitivo com Sinner se livrando do aperto com aces e mantendo-se perfeito nos saques.

O italiano encaminhou a vitória ao abrir 5 a 2. A questão era saber como Zverev se comportaria no serviço pressionado pelo placar desfavorável. Fez bem o seu papel, mas o ex-líder do ranking não deu brechas na hora de fechar e marcou 6 a 3 no primeiro match point.