Sinner bate Aliassime, é campeão em Paris e volta a ser o número 1 do mundo

O italiano Jannik Sinner recuperou a liderança do ranking mundial da ATP. Neste domingo (2), ao vencer o canadense Felix Auger-Aliassime por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), após uma hora e 52 minutos de jogo, ele se sagrou campeão do Masters 1000 de Paris e aliado à eliminação de Carlos Alcaraz, na estreia, voltará a ocupar o posto de número 1.
A campanha de Sinner na França foi de impressionar e mostrou que ele recuperou seu mais alto nível. Em cinco jogos, não perdeu um set sequer e cedeu apenas 29 games.
Sinner, 24 anos, tem agora 23 títulos na carreira, sendo este seu quinto troféu do ano e também o quinto na série Masters.
Com a derrota, Aliassime perdeu a chance de garantir antecipadamente, a oitava e última vaga para o ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores do ano.
No momento, ele tem 160 pontos de vantagem sobre o italiano Lorenzo Musetti e a definição ficará para a semana que está começando.
Aliassime disputará o ATP 250 de Metz, na França, e Musetti jogará o ATP 250 de Atenas, na Grécia.