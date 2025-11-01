Sinner atropela Zverev, avança à final em Paris e fica a uma vitória do topo do ranking

DIMITAR DILKOFF / AFP

Menos de dois meses depois de perder a liderança do ranking do ATP para o espanhol Carlos Alcaraz, Jannik Sinner está a um passo de retomar o lugar de honra da lista dos melhores tenistas profissionais. Neste sábado (1º), o italiano de 24 anos não deu chances a um desgastado Alexander Zverev e só precisou de 62 minutos para vencer o alemão por 2 a 0, parciais de 6/0 e 6/1, e avançar à final do Masters 1000 de Paris.

Além de buscar um título inédito, Sinner voltará a ser o tenista número 1 do mundo se derrotar o canadense Felix Auger-Aliassime, que passará de 10º para 8º no próxima atualização da lista. Já o rival de 25 anos confirmará presença no ATP Finals caso derrote o número 2 do mundo.

Zverev, número 3 do ranking, não conseguiu se recuperar da dura vitória por 2 sets a 1, em 2h32min de partida, sobre Daniil Medvedev, após sofrer uma queda e precisar salvar dois match points na noite de sexta-feira. Exausto física e mentalmente, o alemão foi presa fácil para Sinner neste sábado.

— Obviamente estou feliz por chegar à final, mas não queria que tivesse sido desse jeito. Sascha (Zverev) veio de um jogo muito longo, mentalmente difícil, e não foi fácil para ele. Espero que volte mais forte— comentou o italiano após a vitória, elogiando Auger-Aliassime, o próximo oponente.

— Ele está jogando um tênis incrível, reencontrou o seu jogo e um vai tentar levar o outro ao limite. Estou feliz por ele — complementou Sinner.

O jogo

O primeiro set foi um massacre. Sinner quebrou todos os serviços de Zverev e fechou em 6/0 em menos de 30 minutos. O alemão até tentou reagir na segunda parcial, mas só conseguiu confirmar um saque: 6/1. No total, o italiano conseguiu 23 winners a 3, além de 12 erros não forçados contra 20 do adversário.

Aliassime segue na briga pelo Finals

Aliassime ainda sonha com vaga no Finals. DIMITAR DILKOFF / AFP

Na outra semifinal, Felix Auger-Aliassime também foi dominante contra Alexander Bublik e venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, em 1h36. Com o resultado, o canadense subirá para o oitavo lugar no ranking, substituindo o italiano Lorenzo Musetti na briga pela última vaga no ATP Finals.

— Tenho muita confiança no meu jogo. Sei do que sou capaz contra os melhores jogadores do mundo, mas ainda assim preciso executar o plano. Hoje me saí muito bem e estou feliz com o resultado — disse Auger-Aliassime após alcançar sua segunda final de um torneio nível 1000, repetindo Madri 2024.