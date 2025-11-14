Sinner amplia freguesia contra Shelton e possível duelo com Alcaraz fica para decisão do Finals

Jannik Sinner sabe que não poderá mais fechar o ano no topo do ranking após Carlos Alcaraz ganhar seus três compromissos da fase de classificação do ATP Finals, em Turim. Mesmo assim, manteve a concentração e seriedade na competição que fecha a temporada, ampliou sua freguesia diante de Ben Shelton e, com 100% de aproveitamento, deixou o tão aguardado encontro com o espanhol somente para uma possível decisão.

Diante de apoio maciço dos compatriotas na Inalpi Arena de Turim, Sinner ganhou o oitavo jogo seguido diante de Shelton em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). Ele sofreu somente um revés na história do confronto, no longínquo Masters de Xangai de 2023, quando levou a virada para o adversário.

O italiano defende o título do ATP Finals e espera manter os 1500 pontos da disputa. Na Semifinal deste sábado, o italiano terá pela frente o australiano Alex De Minaur, que avançou em segundo no Grupo A. Já Alcaraz terá pela frente o vencedor do embate entre Félix Auger-Aliassime e Alexandre Zverev, que atuam na tarde desta sexta-feira.

O italiano largou a partida com quebra logo no primeiro game e apenas administrou a partida diante de um afoito Shelton, errando bolas fáceis durante todo o primeiro set e que não aproveitou seu único break na parcial.

O norte-americano, pressionado por 5 a 3 contra no placar, foi para o serviço no 10º game e "deu" o set para Sinner. Abusando nos erros, parou na rede em voleio e depois, com duplo break contra, nada pôde fazer para evitar o 6 a 3.

Shelton iniciou o segundo set com o grande problema da parcial anterior: não se impor no serviço do adversário. Sem conseguir ameaçar Sinner, bastante confortável em quadra e 'treinando' sem repertório, ao menos se mantinha na disputa graças ao saque e igualdade em 3 a 3 no marcador.

Sempre andando na frente da parcial, Sinner abriu 5 a 4 em primeiro teste de fogo para Shelton no set. Tinha de confirmar para manter o jogo aberto, mas saiu com desvantagem de 0 a 15. O italiano subiu bem à rede e chegou ao match point com 30 a 40. O norte-americano conseguiu o empate.