Sesi-Bauru e Monte Carmelo vencem e entram no G-8 da Superliga masculina 

Sesi-Bauru passou para a 7ª posição. Pedro Teixeira / Vôlei Renata/Divulgação

A 7ª rodada da fase classificatória da Superliga masculina de vôlei foi encerrada na noite de sábado (29), com duas partidas.

Em casa, o Sesi-Bauru derrotou o JF Vôlei (MG), vice-campeão da Superliga B, por 3 sets a 1, parciais de 23/25, 25/18, 25/17 e 25/18 e passou a ocupar a sétima colocação, com nove pontos, após três vitórias e três derrotas. Já o time mineiro perdeu a sétima e, com apenas uma vitória e dois pontos conquistados está na lanterna.

O levantador Mateus Bender, que começou no banco de reservas e assumiu a vaga de Juan, no segundo set, foi eleito o melhor em quadra e ficou com o Troféu Viva Vôlei.

Com 19 acertos, o central Barreto foi o maior pontuador do Sesi-Bauru e do jogo. A equipe paulista ainda contou com 18 pontos do oposto Marcos Júnior e 16 do ponteiro Gabriel Vaccari.

Monte Carmelo vence confronto direto com o Joinville

Jogadores do Monte Carmelo comemoram vitória. Joinville Vôlei / Divulgação

Em Santa Catarina, o Joinville Vôlei foi derrotado pelo Monte Carmelo (MG) por 3 a 1, parciais de 27/25, 17/25, 25/23 e 25/20, em um duelo direto por vaga no G-8.

Com o resultado, o time mineiro chegou aos nove pontos, com três vitórias e cinco derrotas, e passou a ocupar a oitava posição, superando os catarinenses, que tem seis, após duas vitórias e seis derrotas.