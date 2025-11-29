Sesc RJ Flamengo vence o Minas e é o único invicto da Superliga feminina de vôlei

Tainara encara o bloqueio do Minas. Paula Reis / Flamengo/Divulgação

Em um confronto de invictos da Superliga feminina de vôlei, o Sesc RJ Flamengo derrotou o Minas Tênis Clube, por 3 a 2, parciais de 20/25, 28/26, 15/25, 25/18 e 15/8, em jogo que teve duas horas e 11 minutos de duração.

A partida disputada no Ginásio do Maracanãzinho teve um excelente público. Foram 3.569 torcedores que acompanharam uma excelente atuação da ponteira estadunidense Simone Lee, que foi a maior pontuadora do confronto, com 25acertos, e levou o seu terceiro Troféu Viva Vôlei, de melhor em quadra.

Leia Mais Be8/UPF busca reação para virar a série e levantar o quinto troféu estadual neste sábado

—A torcida também nos ajudou a vencer este jogo, que foi incrível. Em nenhum momento eles pararam de mandar energia para nós, não pararam de apoiar, mesmo nas dificuldades. Isso foi realmente especial. O Minas, obviamente, é um grande time e é tão importante encararmos jogos como este, onde nós estivemos no nosso limite e vimos que o resultado era possível. E, é claro, sabíamos que havia margem para melhorarmos durante o jogo. Então, é muito bom ver que estamos lutando por cada bola e os fãs estão junto conosco — disse a jogadora que faz sua primeira temporada no Brasil.

A oposta Tainara, com 17, e a central Lorena, com 12 pontos, também foram fundamentais para a sétima vitória do time comandado pelo técnico Bernardinho, que agora é o único invicto da competição e que tem um jogo a menos que os principais concorrentes.

No Minas, que perdeu a primeira em oito rodadas, a oposta russa Mariia Khaletskaya fez 20 pontos, enquanto a canadense Hilary Johnson marcou 15.

Apesar da derrota, o Minas segue na liderança com 21 pontos contra 20 do Sesc RJ Flamengo, mas com um jogo a mais disputado.

— Começamos a partida muito bem, com a energia alta, e em algum momento isso se perdeu. Em um jogo de alto nível como esse, precisamos estar focadas o tempo todo. Agora é levantar a cabeça e estudar o que deu errado para que não se repita na próxima rodada — avaliou a central Júlia Kudiess, que anotou 12 pontos.

Praia Clube vence Paulistano-Barueri e volta ao G-4

Adenízia ataca contra bloqueio de Aline Segato. Fernanda Georges / Divulgação/Paulistano-Barueri

Após um momento de turbulência, o Praia Clube venceu sua quarta partida consecutiva. Em São Paulo, derrotou o Paulistano-Barueri por 3 a 0, parciais de 25/17, 25/23 e 25/19 e retornou ao G-4 da Superliga.

O time de Uberlândia (MG) teve como grandes destaques duas estadunidenses. A oposta Morgahn Fingall, que marcou 19 pontos, e a ponteira Payton Caffrey, que fez 17.

Leia Mais Técnico de vôlei Bernardinho participará de evento sobre empreendedorismo em Porto Alegre

Esta foi a sexta vitória em nove jogos do Praia, que antecipou uma rodada por conta de sua participação no Mundial de Clubes, em dezembro, em São Paulo. Já o Paulistano-Barueri perdeu a sexta em oito rodadas e está em sétimo lugar.

Fluminense supera chuva e vence Osasco

Ariane (E) recebeu de melhor em quadra de Thiago Silva (D). Mailson Santana / Divulgação/Fluminense FC

Em um confronto muito equilibrado e que chegou a ser paralisado, durante o quarto set, por conta da tempestade que caiu sobre o Rio de Janeiro na noite de sexta-feira (28), o Fluminense derrotou o Osasco Voleibol Clube por 3 a 2, parciais de 24/26, 27/25, 25/22, 21/25 e 15/9.

Com seis vitórias e duas derrotas, o time carioca ocupa a quinta colocação, enquanto as paulistas, que perderam pela segunda vez, seguem em terceiro lugar.

Mas a vitória do Fluminense não foi marcada apenas pela chuva. No primeiro set, o time do técnico Marcos Miranda vencia por 24 a 16 e levou uma virada impressionante, sofrendo 10 pontos consecutivos.

A virada contou com um ilustre torcedor na arquibancada do Ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro. O zagueiro Thiago Silva, capitão do time de futebol, esteve presente e ainda acompanhou a homenagem feita a central Lays, que completou sua 100ª partida pelo clube.

Com 24 acertos, a oposta Ariane foi a principal pontuadora do Fluminense, que ainda contou com 16 da central Lara e igual número de pontos da ponteira venezuelana Nelmaira Valdez.

No Osasco, a oposta argentina Bianca Cugno fez 33 pontos e a ponta Maiara Basso marcou 21.



