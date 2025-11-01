Sesc RJ Flamengo mantém 100% na Superliga feminina de vôlei

Jogadoras do Sesc RJ Flamengo durante o jogo contra o Praia Clube. Mariana Sá / Divulgação/Flamengo

O Sesc RJ Flamengo segue com 100% de aproveitamento na Superliga feminina de vôlei. Na sexta-feira (31) à noite, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o time do técnico Bernardinho fez 3 sets a 0 sobre o Praia Clube (MG), parciais de 25/22, 25/22 e 26/24, em jogo que teve 1h34min de duração.

Com o resultado obtido diante de 5 mil torcedores, a equipe carioca soma duas vitórias em dois jogos, ainda sem perder um set sequer e, com um jogo a menos, está em quarto lugar, atrás de Osasco Vôlei, Sesi-Vôlei Bauru e Minas Tênis Clube, que somam três vitórias, cada.

Leia Mais Bicampeã olímpica, Jaqueline anuncia retorno às quadras

— Obviamente, foi uma vitória muito importante de toda a equipe. Acho que foi um ótimo horário para jogar voleibol. Foi realmente maravilhoso, afinal a torcida compareceu e a energia estava incrível. Eles nos empurraram muito e nos deram muita força. Eu sinto que nós tivemos um ótimo trabalho nas estatísticas. A Robertinha e o Tobias foram fundamentais. O Bernardinho compartilhou conosco muitas informações valiosas que recebia durante a partida. É incrível ter um plano de jogo tão sólido para poder encontrar as melhores soluções — disse a estadunidense Simone Lee, eleita a melhor em quadra.

Lee foi também a principal pontuadora da partida. A ponteira terminou com 19 acertos, quatro mais que a oposta Tainara.

Minas supera Fluminense

Jogadoras do Minas celebram ponto. Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube/Divulgação

Em Belo Horizonte, o Minas Tênis Clube ganhou a terceira partida ao marcar 3 a 1 (25/20, 25/21, 21/25 e 25/19) sobre o Fluminense.

Com o resultado, o time mineiro permanece invicto e soma 8 pontos, na terceira posição.

A ponteira canadense Hilary Johnson marcou 19 pontos e recebeu o Troféu Viva Vôlei, como a melhor do jogo.

— Estou muito orgulhosa do meu time. Começamos os dois primeiros sets muito fortes e, com a saída da Amanda, o jogo começou a ficar mais difícil para nós. Tivemos que trabalhar o nosso emocional, e a nossa conversa sobre isso foi muito segura e crucial para a recuperação no set seguinte. A nossa equipe está ganhando forma a cada dia, e estou muito orgulhosa da maneira como lutamos. A conexão entre nós é muito boa, e acredito que o melhor ainda está por vir — projetou após a vitória.

Leia Mais Osasco vence Brasília e vira líder na Superliga feminina de vôlei

De virada, Sesi-Bauru passa pelo Paulistano

Em uma reedição da decisão do Campeonato Paulista, o Paulistano-Barueri recebeu o Sesi-Bauru e chegou a ter 2 a 0 (25/23, 25/21), mas levou uma virada e perdeu os três sets seguintes (25/17, 25/21 e 15/3) e amargou sua terceira derrota em três rodadas.

Já o time de Bauru venceu a terceira e com 8 pontos está na vice-liderança.

Com 22 pontos, a oposta Jheovana, do Paulistano-Barueri foi a principal pontuadora do jogo.

Pelo Sesi-Bauru, as duas jogadoras de ponta terminaram com 20 pontos, a venezuelana Roslandy Acosta e Talía.