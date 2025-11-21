Série B tem cinco times e ex-jogadores de Grêmio e Inter na briga pela volta à elite

Ex-jogadores da dupla Gre-Nal são alguns dos destaques nesta última rodada da Série B. Foto sobre montagem de Criciúma/Divulgação, Samara Miranda/Remo/Divulgação, Athletico/Divulgação e Chapecoense/Divulgação

São três vagas disponíveis para cinco equipes que sonham em retornar à primeira divisão do futebol brasileiro. A Série B do Brasileirão termina neste fim de semana e encerra uma das edições mais acirradas de sua história, que, obviamente, reserva muita emoção para a rodada final.

O líder Coritiba já está classificado de forma matemática, mas precisa confirmar o título da competição, tendo o rival Athletico como o único clube capaz de superá-lo. Criciúma e Goiás completam o G-4 e dependem apenas deles para voltarem à Série A. Contudo, Chapecoense e Remo aparecem na sequência da tabela e ainda possuem chances de promoção.

Entre os jogos decisivos e confrontos diretos, ex-jogadores e até treinadores da dupla Gre-Nal estão nas seis equipes interessadas nesta reta final da Série B. Abaixo, Zero Hora explica o cenário de cada uma na última rodada.

Coritiba

Com 65 pontos, sendo três acima do vice-líder Athletico, o Coritiba é o único clube que já subiu. O que resta é garantir o título da segunda divisão, que só pode ser tomado pelo principal rival. Para ser campeão, o Coxa precisa vencer ou empatar com o Amazonas, fora de casa. Em caso de derrota, precisa torcer para o Furacão não vencer o América-MG.

No elenco do clube paranaense estão velhos conhecidos da dupla Gre-Nal. Entre jogadores que foram titulares na maior parte da temporada estão o lateral Zeca, ex-Inter, e o volante Filipe Machado, ex-Grêmio.

O atacante Dellatorre e o meia Carlos de Pena também foram importantes na equipe treinada por Mozart. Já o zagueiro Rodrigo Moledo teve apenas uma partida disputada e não deve seguir na equipe em 2026.

Athletico-PR

O Furacão ainda sonha com o título e precisa vencer na última rodada, além de torcer por um tropeço do rival Coritiba. Com 62 pontos, o time tem mais de 99% de chances de subir, segundo a UFMG. Em caso de uma vitória contra o América-MG, a vaga está garantida.

Se perder ou empatar, precisa torcer para que Criciúma, Goiás e Chapecoense não vençam seus jogos. Caso um deles não consiga a vitória, o Athletico está confirmado na Série A.

Dentro de campo, a relação com a dupla Gre-Nal começa na casamata, já que o time é treinado por Odair Hellmann, vice-campeão da Copa do Brasil de 2019 com o Inter. Patrick, que também esteve naquela campanha, é um dos homens de confiança do comandante.

Além dele, Alan Kardec, Giuliano, com passagens pelos dois clubes, e Luiz Fernando, ex-Grêmio, também estão no elenco. O lateral-direito Madson, que também jogou no Tricolor, disputou apenas duas partidas na competição em função de lesão.

Criciúma

Os catarinenses entraram no G-4 na última rodada e agora dependem apenas de si para retornarem à Série A. Com 61 pontos, na terceira colocação, uma vitória contra o Cuiabá classifica o Tigre. Se empatar, terá de torcer para que Chapecoense e Goiás não vençam os seus jogos.

Em caso de derrota, será ultrapassado por Goiás ou Remo que se enfrentam. Sendo assim, nesse cenário, ainda teria de torcer contra uma vitória da Chapecoense.

Entre os jogadores que se destacaram pelo time na temporada estão o meia Jhonata Robert, ex-Grêmio, autor de seis gols e cinco assistências, e o atacante Diego Gonçalves, ex-Inter, que marcou nove gols e deu três passes para gol.

O ponta Gustavo Maia, que teve passagem pelo Colorado entre 2021 e 2022, também está no elenco, mas teve poucas oportunidades. Ele disputou apenas uma partida.

Goiás

Último time do G-4, o Goiás também tem 61 pontos e depende de si para chegar à primeira divisão. Como tem um confronto direto contra o Remo, se for derrotado, fica na Série B. Em caso de empate, terá de torcer para a Chapecoense não vencer ou para uma derrota do Criciúma.

No elenco do Esmeraldino, o zagueiro Lucas Ribeiro, vice-campeão brasileiro pelo Inter em 2020 tem sido bastante utilizado. Outros dois jogadores que passaram pelo Colorado e também participam da campanha do Goiás rumo ao acesso são o zagueiro Titi e o meia Rafael Gava.

Chapecoense

Com 59 pontos, a equipe ocupa a quinta colocação e está a dois pontos do G-4, o que a obriga a vencer na última rodada para sonhar com a vaga na primeira divisão. Somado a isso, a Chapecoense ainda precisará torcer para um dos três cenários: derrota do Athletico-PR, empate ou derrota do Criciúma e empate do Goiás.

No elenco, o nome de destaque que passou pela dupla Gre-Nal é o zagueiro Bressan, campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017. Com apenas cinco jogos no ano, ele não tem sido muito muito utilizado. No comando técnico está o ex-goleiro Gilmar Dal Pozzo, nome conhecido do futebol gaúcho.

Remo

Sexto colocado com 59 pontos, o Remo também só pode sonhar com a vaga na primeira divisão em caso de vitória contra o Goiás. Além do resultado favorável, terá de torcer para uma derrota de Criciúma ou Chapecoense.

A relação com a dupla Gre-Nal começa pelo treinador Guto Ferreira, que já passou pelo Inter. Na defesa, o zagueiro Klaus tem sido bastante utilizado, coisa que não se repete com o lateral Nathan Santos. A dupla já defendeu o Inter.

Do meio para frente, Nathan Pescador chegou ao clube no fim da temporada e tem entrado no segundo tempo das partidas. Já o atacante Pedro Rocha, campeão da Copa do Brasil de 2016 pelo Grêmio é o artilheiro da Série B com 14 gols, sendo um dos destaques da competição.

