Série B confirma os quatro clubes que disputarão o Brasileirão 2026

Pedro Rocha, ex-Grêmio, fez um gols da vitória do Remo sobre o Goiás. FERNANDO TORRES / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Série B definiu neste domingo os quatro times que voltarão à elite do Brasileirão em 2026. Dois times de Curitiba, um de Chapecó e um de Belém garantiram retorno à primeira divisão para a próxima temporada.

O Coritiba, que já havia confirmado o acesso com uma rodada de antecedência, conquistou o título da competição ao bater o rebaixado Amazonas, fora de casa, por 2 a 1. Os gols foram de Sebastian Gomez e Iury. Luan Silva descontou.

O Athletico-PR fez valer o fator local. Na Arena da Baixada, a equipe de Odair Hellmann venceu o América-MG por 1 a 0, gol de João Cruz. O Furacão terminou a competição em segundo lugar.

A terceira vaga ficou com a Chapecoense. Na Arena Condá, o time catarinense ganhou do Atlético-GO por 1 a 0, gol de Walter Clar, de pênalti.

Por fim, o Remo fecha o time de classificados. A equipe de Guto Ferreira tinha a situação mais complicada, porque tinha de vencer o Goiás, no Pará, e torcer para pelo menos um resultado paralelo. E isso tudo ocorreu, mas não sem emoção.

O time saiu perdendo para os goianos, gol de Lepu. Mas Pedro Rocha, ex-Grêmio, goleador da Série B, empatou ainda no primeiro tempo. E, na segunda etapa, João Pedro (português de nascimento e integrante da seleção de Guiné-Bissau) marcou duas vezes para garantir a vitória. Ao mesmo tempo, o Criciúma, que só precisava de um empate contra o Cuiabá na Arena Pantanal, perdeu por 1 a 0.