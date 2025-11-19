Semana 12 da NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos

O segundo terço da temporada 2025/2026 da NFL chegará ao fim após a Semana 12. A rodada começa na quinta-feira (20), às 22h15min, com um duelo importante da Conferência Americana (AFC) entre Houston Texans e Buffalo Bills.
A franquia texana precisa vencer para se manter na disputa por uma vaga nos playoffs. Houston tem campanha 5-5 e por enquanto está fora da zona de classificação. Os Bills estão encaminhados, mas o foco da equipe é vencer a AFC Leste para garantir mando de campo nos playoffs.
Chiefs e Ravens buscam redenção
No domingo (23), às 15h, duas equipes estão nos holofotes, pois precisam vencer. O Kansas City Chiefs enfrenta o embalado Indianapolis Colts. São dois jogos sem vitória, e a campanha 5-5 deixa o atual vice-campeão do Super Bowl de fora dos playoffs no momento.
Com a mesma campanha, o Baltimore Ravens também tem a chance de redenção na rodada. Contra o frágil New York Jets, a franquia pode chegar à quinta vitória seguida e igualar o Pittsburgh Steelers na liderança da AFC Norte.
Confrontos da NFC
Na Conferência Nacional (NFC), três partidas são fundamentais na disputa pelos playoffs. No domingo (23), às 18h25min, o Dallas Cowboys recebe o Philadelphia Eagles. Mesmo sem o favoritismo, a equipe mandante busca uma vitória para seguir na disputa.
No Sunday Night Football, às 22h15min, o Los Angeles Rams recebe o Tampa Bay Buccaneers. A franquia de LA está na disputa pela primeira posição da NFC, o que garante folga na primeira rodada dos playoffs. Os Bucs lideram a NFC Sul e estão ameaçados pelo Carolina Panthers.
O Panther joga na segunda-feira (24), no fechamento da Semana 12, às 22h20min, contra o San Francisco 49ers. As duas franquias estão disputando as vagas do Wild Card dos playoffs, e vencer é essencial para seguir com boas chances.
Onde assistir aos jogos da Semana 11 da NFL
Quinta-feira (20)
- 22h15min - Houston Texans x Buffalo Bills - SporTV 3 e Globoplay
Domingo (23)
- 15h - Kansas City Chiefs x Indianapolis Colts - ESPN 2 e Disney+
- 15h - Tennessee Titans x Seattle Seahawks
- 15h - Green Bay Packers x Minnesota Vikings - ge tv
- 15h - Baltimore Ravens x New York Jets
- 15h - Detroit Lions x New York Giants
- 15h - Chicago Bears x Pittasburgh Steelers
- 15h - Cincinnati Bengals x New England Patriots
- 18h05min - Las Vegas Raiders x Cleveland Browns
- 18h05min - Arizona Cardinals x Jacksonville Jaguars
- 18h25min - Dalla Cowboys x Philadelphia Eagles - SporTV 3 e Globoplay
- 18h25min - New Orleans Saints x Atlanta Falcons - ESPN 2 e Disney+
- 22h20min - Los Angeles Rams x Tampa Bay Buccaneers - SporTV 2 e Globoplay
Segunda-feira (24)
- 22h15min - San Francisco 49ers x Carolina Panthers - ESPN 2 e Disney+