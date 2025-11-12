Semana 11 da NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos

A temporada da NFL vai chegando na parte final, e a Semana 11 terá jogos importantes entre equipes da mesma divisão. Serão 15 partidas disputadas em três dias, com Indianapolis Colts e New Orleans Saints de folga.
A rodada abre com um clássico divisional. O embalado New England Patriots, com sete vitórias seguidas, recebe o New York Jets, uma das piores equipes da temporada. O jogo será nesta quinta-feira (13), às 22h15min.
No domingo (16), a maratona de jogos começa às 11h30min, com o primeiro jogo da NFL na Espanha. O Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, receberá Miami Dolphins x Washington Commanders.
Outros confrontos divisionais de destaque no domingo serão: Minnesota Vikings x Chicago Bears, Pittsburgh Steelers x Cincinnati Bengals e Cleveland Browns x Baltimore Ravens.
Duelos decisivo
Entre tantos confrontos divisionais, um se destaca por valer a liderança. Na NFC Oeste, Los Angeles Rams e Seattle Seahawks se enfrentam a partir das 18h05min. As duas equipes estão com campanha 7-2 e vêm de quatro vitórias seguidas.
No mesmo horário, o San Francisco 49ers enfrenta o Arizona Cardinals. Os Niners precisam vencer para seguir próximo dos dois adversários pelo título da divisão.
Na AFC Oeste, o duelo de destaque é entre o Denver Broncos, com campanha 8-2 e sete vitórias seguidas, contra o Kansas City Chiefs, que tem cinco vitórias e quatro derrotas. Uma vitória dos Broncos complica a vida da franquia, que venceu a divisão nas últimas nove temporadas.
Onde assistir aos jogos da Semana 11 da NFL
Quinta-feira (13)
- 22h15min - New England Patriots x New York Jets - SporTV 3 e Globoplay
Domingo (16)
- 11h30min - Miami Dolphins x Washington Commanders
- 15h - New York Jets x Green Bay Packers
- 15h - Tennessee Titans x Houston Texans
- 15h - Atlanta Falcons x Carolina Panthers
- 15h - Minnesota Vikings x Chicago Bears
- 15h - Jacksonville Jaguars x Los Angeles Chargers
- 15h - Buffalo Bills x Tampa Bay Buccaneers - ge tv
- 15h - Pittsburgh Steelers x Cincinnati Bengals - ESPN 2 e Disney+
- 18h05min - Arizona Cardinals x San Francisco 49ers
- 18h05min - Los Angeles Rams x Seattle Seahawks - SporTV 3 e Globoplay
- 18h25min - Denver Broncos x Kansas City Chiefs - ESPN 2 e Disney+
- 18h25min - Cleveland Browns x Baltimore Ravens
- 22h20min - Philadelphia Eagles x Detroit Lions - SporTV 2 e Globoplay
Segunda-feira (17)
- 22h15min - Las Vegas Raiders x Dallas Cowboys - ESPN 2 e Disney+