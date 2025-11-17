Ex-Grêmio pode assumir a titularidade na Seleção Brasileira

Caio Henrique (E) e João Pedro podem começar jogando. @rafaelribeirorio / CBF,Divulgação

Um treino majoritariamente fechado definiu a Seleção que Carlo Ancelotti escalará para enfrentar a Tunísia nesta terça-feira (18), 16h30min (de Brasília), em Lille. O técnico deverá fazer algumas mudanças no time na comparação com aquele que venceu Senegal no sábado, em Londres. Todos os setores poderão sofrer alterações.

Até mesmo no gol. Ederson, titular na ausência de Alisson, lesionado, não está garantido desta vez. Ancelotti pretende observar Bento e John.

Troca na lateral

Na defesa, Wesley e Militão estão confirmados. Marquinhos, seu capitão, deve seguir também. Mas na lateral esquerda, Alex Sandro pode dar lugar a Caio Henrique, ex-Grêmio. Luciano Juba, do Bahia, também será observado.

— Luciano Juba treinou muito bem, fiquei muito feliz com ele. Foi sério, profissional, mostrou a qualidade que tem. É muito inteligente. Tem oportunidade de jogar na terça e de estar na Copa do Mundo — declarou o treinador.





Meio-campo

No meio-campo, Fabinho, bastante elogiado na coletiva de Londres, pode ganhar uma chance mesmo que Casemiro esteja consolidado na primeira função. O técnico declarou publicamente que está atrás do reserva imediato do volante no Manchester United. Bruno Guimarães deve seguir.

A mudança no quarteto final, se vier, será com João Pedro. Ele pode entrar na vaga de Matheus Cunha, deixando o setor com Vini Jr, Rodrygo e Estêvão.