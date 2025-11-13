Seleção Brasileira tem visitante ilustre e recado para Ancelotti: "Estou quase pronto"

Gabriel Jesus tenta retornar para a Seleção após lesão no joelho. Vitor Silva / CBF,Divulgação

Com a indefinição de centroavante, a Seleção Brasileira pode ganhar mais um candidato em breve. Gabriel Jesus está em fase final de recuperação da ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ele esteve nesta quinta-feira (13) no CT do Arsenal, sua equipe, para fazer suas atividades, e aproveitou para ver os antigos companheiros.

O centroavante não quis dar entrevista. Mas fora dos microfones, mostrou otimismo em retornar aos gramados:

— A recuperação está boa. Estou quase pronto para voltar.

De fato, a recuperação do atacante anima o Arsenal. Gabriel voltou a trabalhar com o grupo na semana passada, exatos 10 meses depois de se lesionar contra o Manchester United. A expectativa é de que possa voltar a jogar logo depois da parada da Data Fifa.