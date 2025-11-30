A Rodada de Thanksgiving da NFL se aproxima do fim. Ao longo deste domingo (30), serão 11 jogos da liga de futebol americano.
Confira abaixo todos os confrontos do dia e onde assistir aos jogos.
Rodada de Thanksgiving da NFL
Carolina Panthers x Los Angeles Rams
- Horário: 15h
- Onde assistir: ESPN2, Disney+ e DAZN Game Pass
Indianapolis Colts x Houston Texans
- Horário: 15h
- Onde assistir: GE TV e DAZN Game Pass
Miami Dolphins x New Orleans Saints
- Horário: 15h
- Onde assistir: DAZN Game Pass
Cleveland Browns x San Francisco 49ers
- Horário: 15h
- Onde assistir: DAZN Game Pass
New York Jets x Atlanta Falcons
- Horário: 15h
- Onde assistir: DAZN Game Pass
Tampa Bay Buccaneers x Arizona Cardinals
- Horário: 15h
- Onde assistir: DAZN Game Pass
Tennessee Titans x Jacksonville Jaguars
- Horário: 15h
- Onde assistir: DAZN Game Pass
Seattle Seahawks x Minnesota Vikings
- Horário: 18h05min
- Onde assistir: Sportv3 e DAZN Game Pass
Pittsburgh Steelers x Buffalo Bills
- Horário: 18h25min
- Onde assistir: ESPN2, Disney+ e DAZN Game Pass
Los Angeles Chargers x Las Vegas Raiders
- Horário: 18h25min
- Onde assistir: DAZN Game Pass
Washington Commanders x Denver Broncos
- Horário: 22h20min
- Onde assistir: Sportv2 e DAZN Game Pass
