'Se o Oscar decidir parar, a gente apoia e vamos negociar a saída', diz diretor do São Paulo

O meia Oscar pode encerrar a carreira em razão do problema cardíaco que o fez ser internado no Einstein Hospital Israelita nesta terça-feira, 11. O São Paulo acompanha a situação e espera a melhora do quadro de saúde do atleta, que está estável, para entender quais os próximos passos. Caso ele decida rescindir o contrato - válido até 2027 - para se aposentar, terá o respaldo do clube, conforme afirmado pelo diretor de futebol tricolor Carlos Belmonte.

"Nesse momento, a única coisa que a gente pensa é que o Oscar esteja bem. A gente está nesse momento com uma única preocupação: que o Oscar fique bem. Depois, vamos ter outras preocupações", disse o dirigente após o sorteio do Paulistão 2026.

"Se o Oscar estiver bem e apto a jogar, nós contamos com ele na temporada de 2026. Se o Oscar não estiver bem, não estiver apto jogar ou tomar uma decisão pessoal de não jogar mais, nós vamos apoiar a decisão. O Oscar é um menino que merece todo o nosso respeito, muitíssimo dedicado. Nós vamos aguardar. Se ele decidir parar, a gente apoia a decisão dele e vamos negociar a saída", concluiu.

Presidente do São Paulo, Julio Casares também se manifestou sobre o estado de saúde do meio-campista, com quem conversou após a internação. Não entrou, contudo, em detalhes sobre a possibilidade de aposentadoria.

"Falei com ele à tarde, ele interagiu bem com mensagem e está muito bem. Nós agora temos que aguardar o processo de resultado desses exames e desejar a ele uma pronta recuperação, um grande atleta, que tem pela instituição um acolhimento, um carinho muito importante. Nesse momento, é focar na recuperação do Oscar e que a família dele também fique tranquila, porque os primeiros resultados já são positivos", afirmou.

De acordo com o relato oficial do São Paulo, Oscar apresentou "uma intercorrência com alterações cardiológicas" enquanto realizava uma avaliação de saúde no CT da Barra Funda para a próxima temporada. Os exames eram realizados por uma equipe do Albert Einsten, que socorreu o jogador e o levou para o hospital.

Oscar estava em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda. Existia a expectativa que ele voltasse a jogar pela equipe no clássico contra o Corinthians, no dia 20 de novembro, na Neo Química Arena.

O meia não entra em campo pelo São Paulo desde o dia 19 de julho, quando se lesionou justamente diante do Corinthians, em jogo disputado no Estádio no Morumbis.