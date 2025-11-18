Sauber de Gabriel Bortoleto lança pintura especial para a disputa do GP de Las Vegas

A Sauber anunciou nesta terça-feira uma pintura especial para os seus carros visando a disputa do GP de Las Vegas, que acontece neste fim de semana, em corrida válida pela 22ª etapa da temporada 2025.

Além das cores verde e preto, os carros do brasileiro Gabriel Bortoleto e do alemão Nico Hülkenberg terão um layout diferente. O novo design traz uma bandeira quadriculada nas laterais do carro. A novidade foi batizada de "Final Lap" (última volta, em uma tradução livre).

"Em movimento, elementos quadriculados varrem a carroceria como se estivessem capturados no meio de um aceno na linha de chegada. Esses padrões dinâmicos fluem para texturas profundas de carbono preto e são destacados pelo verde elétrico da equipe", diz parte do texto de um comunicado da equipe.

O Grande Prêmio vai ser disputado no circuito de Las Vegas Strip. A pista tem 6,2 quilômetros de extensão e 17 curvas.