São Paulo voltará a jogar no MorumBis ainda em 2025 após série de shows

O São Paulo vai voltar a jogar no MorumBis, ainda em 2025. O time tricolor mandará seu último jogo do Brasileirão em casa, contra o Internacional, pela 37ª rodada, no dia 3 de dezembro, às 20h. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira.

A princípio, a partida seria realizada na Vila Belmiro, por causa de uma série de shows que o MorumBis vem recebendo desde o fim de outubro. Entretanto, o local do duelo foi alterado pela CBF a pedido do São Paulo.

Nas últimas semanas, Imagine Dragons, Linkin Park e Dua Lipa se apresentaram na casa do time tricolor. Além disso, a banda Oasis fará dois shows no estádio neste fim de semana, no sábado, dia 22, e no domingo, dia 23.

Segundo a diretoria do São Paulo, a estrutura montada para as apresentações musicais poderá ser desmontada a tempo de preparar o MorumBis para o confronto contra os gaúchos.

Recentemente, a equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo mandou os jogos contra Flamengo e Red Bull Bragantino na casa do Santos. Além disso, também vai receber o Juventude, no próximo domingo, dia 23, às 16h, pela 35ª rodada, na Baixada Santista.