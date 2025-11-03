São Paulo resiste à pressão, vence o Vasco e fica mais perto do G-7 do Brasileirão

Em um jogo bastante disputado em São Januário, o São Paulo levou a melhor sobre o Vasco neste domingo, resistiu à pressão e venceu por 2 a 0 pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A experiência falou mais alto pelo lado tricolor, que contou com gols de Lucas Moura e Luiz Gustavo para sair da capital fluminense com os três pontos.

O São Paulo não teve uma atuação convincente no Rio, mas soube se aproveitar de vacilos da defesa vascaína para sair de campo com a vitória. Mesmo com menos posse de bola e finalizações, o time tricolor foi eficaz e encontrou os gols nos momentos em que não era melhor em campo.

A segunda vitória seguida fortalece as ambições do São Paulo, que deixa o Vasco para trás na tabela de classificação e se aproxima do G-7 (que pode virar G-8 a depender do campeão da Copa do Brasil). Os comandados de Hernán Crespo alcançam os 44 pontos e assumem o oitavo lugar. Já os cruz-maltinos têm sequência de quatro vitórias consecutivas encerrada e caem para a nona posição, com 42 pontos.

Sem poder contar neste fim de ano com o MorumBis, que abriga shows musicais, o São Paulo terá a Vila Belmiro, em Santos, como casa para o duelo com o Flamengo, agendado para a próxima quarta-feira, às 21h30. No mesmo dia, às 19h30, o Vasco encara o Botafogo em clássico no Nilton Santos.

O São Paulo iniciou o duelo ligeiramente pior do que o Vasco. O time cruz-maltino criou algumas oportunidades e arrancou suspiros dos torcedores em lances perigosos. Tapia pediu uma penalidade após dividida na área com Lucas Piton, mas o árbitro mandou seguir.

As duas equipes mantiveram bastante volume ofensivo, priorizando jogadas de velocidade. O Vasco chegou em várias oportunidades, mas não conseguia ser efetivo. A principal chance veio de novo com Rayan, que acertou a trave. O goleiro Rafael também foi exigido algumas vezes.

O São Paulo criava menos, mas também foi perigoso e viu Léo Jardim impedir um gol de Tapia. No último lance do primeiro tempo, em cobrança de escanteio, Sabino quase marcou para o São Paulo, mas o que chamou a atenção foi Arboleda ter sido agarrado por Paulo Henrique dentro da área. O VAR recomendou a revisão, e Wilton Pereira Sampaio marcou o pênalti. Lucas Moura cobrou com precisão e colocou o time tricolor em vantagem.

O placar adverso fez com que o Vasco voltasse para o segundo tempo a fim de encurralar o São Paulo e buscar incessantemente o gol de empate. Os visitantes se limitaram a explorar raros contragolpes.

Com mais posse de bola, o Vasco tentava construir jogadas de todas as formas, mas a marcação firme do São Paulo complicava a ambição cruz-maltina. Aos 28 minutos, os são-paulinos reclamaram de pênalti quando Cuesta esticou o braço e teria dificultado a continuidade de Ferreirinha em jogada dentro da área. O árbitro ouviu informações do VAR, mas nada marcou.

Insatisfeito com o placar, Diniz encheu o Vasco de atacantes para povoar a área são-paulina e tentar aproveitar as bolas aéreas. Mas a medida não surtiu efeito e os donos da casa pararam de levar perigo à meta são-paulina.

Já na reta final, Rigoni teve chance de matar o jogo, ficou frente a frente com o goleiro e desperdiçou. Se Rigoni não teve competência para marcar, Luiz Gustavo, na jogada seguinte, aos 42, contou com a agilidade e precisão de Ferreirinha, que, após escanteio, passou pela marcação, invadiu a área e cruzou na medida para o volante cabecear e dar números finais ao duelo.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 x 2 SÃO PAULO

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (David); Tchê Tchê (GB), Barros (Matheus França) e Philippe Coutinho (Mateus Carvalho); Nuno Moreira (Vegetti), Rayan e Andrés Gomez. Técnico: Fernando Diniz.

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maílton (Ferraresi), Pablo Maia, Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio (Luiz Gustavo) e Enzo Díaz; Lucas Moura (Rigoni) e Tapia (Ferreirinha). Técnico: Hernán Crespo.

GOLS: Lucas Moura, aos 52 minutos do 1º tempo; Luiz Gustavo, aos 42 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS: Paulo Henrique e Nuno Moreira (Vasco); Enzo Díaz e Alan Franco (São Paulo)

PÚBLICO: 20.359 presentes.

RENDA: R$ 1.367.955,00.