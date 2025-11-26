São Paulo receberá etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens

Talía Costa (E) e Raquel Kochhann (D) são destaques das Yaras. World Rugby / Divulgação

O Brasil voltará a receber um evento do Circuito Mundial de Rugby Sevens feminino. A cidade de São Paulo será a sede da terceira e última etapa do Sevens 2 nos dias 28 e 29 de março, fechando a primeira metade da temporada 2026.

Esta será a quarta vez na história que o Brasil recebe a competição. Em 2014, 2015 e 2016, a Arena Barueri foi a sede do evento. O estádio para 2026 ainda será definido.

Leia Mais Revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Inverno 2026 começa em Olímpia

— É um grande momento para o nosso rugby. Já fazia uma década que as Yaras não jogavam em casa uma etapa de Circuito Mundial. Nossa comunidade merece receber um evento desse porte e nossas atletas merecem a experiência de jogarem com o apoio de nossa torcida — disse o CEO da Brasil Rugby, Alexandre Chiofetti.

Novo formato

Para a temporada 2025-2026, o Sevens terá novo formato. As oito melhores seleções da temporada 2024-2025 jogarão a divisão 1, enquanto as equipes classificadas de 9º a 12º lugar jogarão a divisão 2. Ao final das três etapas do Sevens 2, os quatro melhores colocados avançarão para a disputa do Sevens World Championship, que unirá equipes das duas divisões valendo o título mundial.

— O Sevens no Brasil tem o objetivo de mostrar nossas ambições como nação que quer receber grandes eventos. E temos a missão de mostrar a qualidade do rugby como espetáculo que atrai novos fãs e novos apoiadores. Nossa seleção de rugby sevens feminino é uma top 10 do mundo e temos que valorizar isso — finalizou Chiofetti.

O calendário

As três etapas do Sevens 2 serão disputadas no Quênia, entre os dias 14 e 15 de fevereiro; no Uruguai, entre 21 e 22 de março; e no Brasil, dias 28 e 29 de março.

Cada evento contará com seis seleções. O Brasil disputa apenas o torneio feminino e terá como adversários as seleções da China, Espanha e Quênia, além de dois times a serem confirmados em janeiro, após a finalização do Sevens 3.

O Sevens World Championship terá outras três etapas, com torneios em Hong Kong, Espanha e França, com 12 seleções cada. Já estão garantidas no World Championship feminino oito seleções: Nova Zelândia, Austrália, França, Canadá, Estados Unidos, Fiji, Japão e Grã-Bretanha. Com isso, o Brasil briga por uma das quatro vagas em disputa.