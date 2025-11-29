Santos derrota Sport com ajuda de Neymar no sacrifício e sobe para o 15º lugar no Brasileirão

Visivelmente no sacrifício por causa de problemas no joelho esquerdo, Neymar liderou o Santos na importante vitória sobre o Sport, por 3 a 0, nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Santos chegou aos 41 pontos, dois a mais que o Vitória, e saiu da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição.

A vitória santista também decretou o rebaixamento do Juventude, que pouco antes empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Caxias do Sul. A equipe gaúcha e o lanterna Sport, que soma apenas 17 pontos no Brasileirão, vão disputar a Série B em 2026.

Como era esperado, o Santos tomou conta do jogo e pressionou bastante o Sport com jogadas pelas laterais. Neymar se posicionou pela meia esquerda, sempre buscando tocar rápido na bola e serviu seus companheiros. O time pernambucano, já rebaixado, não se intimidou e se armou para os contra-ataques.

Apesar de ficar a maior parte do tempo no campo de ataque, o Santos só foi assustar o goleiro Gabriel, aos 15 minutos, em chute cruzado de Neymar, que resvalou na zaga. Na sequência, Souza bateu da entrada da área e o goleiro do Sport fez bela defesa.

Com o passar do tempo, o Sport ganhou confiança e passou a trocar passes no campo de ataque. Lucas Lima errou e propiciou o contra-ataque para o Santos. Guilherme carregou a bola entre as duas intermediárias e tocou para Neymar, que, dentro da área, bateu colocado: 1 a 0, aos 25 minutos.

O gol deu tranquilidade para o Santos, que não demorou para ampliar a vantagem. E teve ajuda do adversário. Após cabeçada de Arão na trave, Thyere chutou em cima de Lucas Kal: gol contra, 2 a 0 Santos.

Os minutos finais foram disputados em ritmo de treino. O Santos sabedor de que a vitória estava praticamente garantida, enquanto o Sport não tinha o que perder.

Com isso, as jogadas de ataque surgiram com frequência e um novo gol poderia sair para qualquer lado. O Santos só não teve um placar mais 'elástico' por causa das boas defesas de Gabriel.

O segundo tempo começou com o mesmo panorama. Sem uma grande preocupação das equipes pela marcação, os espaços surgiram para a criação de jogadas. Foi aí que Neymar, mesmo sem grande movimentação, se destacou com passes preciosos. Mas que não tiveram aproveitamento por parte de seus companheiros.

Aos 22, não teve jeito. Neymar bateu bem escanteio pela esquerda e João Schmidt converteu de cabeça. Aos 25, o Santos teve a marcação de um pênalti, Neymar chegou a se posicionar para cobrar, mas o lance acabou sendo impugnado por causa de impedimento no início da partida.

Um clima de festa tomou conta da lotada Vila Belmiro, que festejou cada jogada e cada drible. Neymar lutou até o fim, obrigou mais uma defesa de Gabriel el cobrança de falta e quase fez um golaço em seu último lance aos 42 minutos. Foi substituído por Gabriel Bontempo, aos 44, e deixou o campo ovacionado pela torcida. A noite foi feliz para os santistas.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 0 SPORT

SANTOS - Brazão; Igor Vinícius, Adônis Frias, Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt, Willian Arão (Zé Rafael) e Neymar; Barreal (Robinho Jr.), Tiquinho Soares (Lautaro Díaz) e Guilherme (Rollheiser). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Thyere, Ramon e Luan Cândido; Lucas Kal (Adriel), Rivera e Lucas Lima; Matheusinho (Igor Cariús), Léo Pereira e Pablo (Hyoran/Romarinho). Técnico: César Lucena.

GOLS - Neymar aos 25 e Lucas Kal (contra) aos 35 minutos do primeiro tempo. João Schmidt aos 22 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Adriel, Aderlan.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 774.742,50.

PÚBLICO - 14.156 torcedores.