Santos bate Palmeiras com gol no fim, deixa a zona de rebaixamento e Flamengo vira líder

Santos e Palmeiras fizeram, na noite deste sábado (15), um clássico típico de duas equipes que precisavam dos três pontos no Brasileirão. Evidentemente, por motivos distintos. Com Neymar de titular, o time da Vila Belmiro dominou o primeiro tempo e viu o rival reagir na segunda etapa. Rollheiser, porém, entrou nos minutos finais, anotou o único gol da partida e garantiu a vitória santista por 1 a 0, tirando a equipe da zona de rebaixamento. O Flamengo lidera após o revés alviverde.

A partida atrasada foi válida pela 13ª rodada, visto que a elite do futebol brasileiro está paralisada em razão da data Fifa. O resultado é ótimo para o Santos, que sai da zona de rebaixamento. O triunfo faz o time praiano chegar aos 36 pontos, um a mais que o Vitória, que agora abre o Z-4. O Palmeiras, que esteve bastante desfalcado, perdeu a liderança para o Flamengo, que mais cedo goleou o Sport por 5 a 1.

Só deu Santos na primeira etapa. O Palmeiras apenas assistiu e resistiu. Empurrado por sua torcida, a equipe da casa teve o domínio total das jogadas do primeiro tempo. Das poucas vezes que o Palmeiras chegou, em nada ameaçou o goleiro Gabriel Brazão. Por outro lado, Carlos Miguel teve atuação decisiva em manter o placar inalterado.

A postura mais agressiva do clube praiano passou muito por Neymar. Nos momentos em que apareceu, o astro foi diferente do que de costume, adotando um estilo mais coletivo do que individual. Ele foi quem mais distribuiu passes, fazendo a bola circular e abrindo espaços importantes. O camisa 10 até teve seus momentos como camisa 9 dentro da área. As investidas pelas beiradas começaram a surgir no ataque do Santos, mas Carlos Miguel evitou o pior em diversas oportunidades.

O Palmeiras, irreconhecível, claramente sentiu os mais de dez desfalques que teve no jogo, entre lesões, suspensões e convocações para seleções nacionais. Abel Ferreira se viu obrigado a mudar no intervalo e Luighi assustou Brazão duas vezes nos primeiros minutos da segunda etapa. O time visitante voltou dos vestiários com alterações táticas bem relevantes. A equipe alviverde se tornou mais perigosa ao subir a marcação, fazendo surgir diversas oportunidades.

A mudança de postura do Palmeiras acabou pressionando o técnico Vojvoda, que, atento à cobrança da torcida, decidiu colocar Robinho?Jr em campo. No primeiro lance do jovem de 17?anos, em parceria com Neymar, faltaram detalhes para que a bola acabasse no fundo da rede de Carlos?Miguel. Um cruzamento rasteiro na pequena área provocou gritos da arquibancada e quase alterou o placar.

Mesmo sem seu companheiro de ataque, Flaco López proporcionou momentos promissores para o Palmeiras. Convocado pela Argentina, o atacante pegou um voo fretado pelo time alviverde após jogar contra a Angola, nesta sexta-feira (14). Ele entrou aos 39 minutos do segundo tempo no amistoso, então teve pouco desgaste.

As alterações, dos dois lados, tornaram o jogo mais movimentado. Se no primeiro tempo o Santos teve domínio total, a segunda etapa foi bem mais equilibrada, com boas chances dos dois lados. Os dois goleiros, porém, foram determinantes para manter a igualdade no placar. Neymar esteve em campo durante os 90 minutos e não se envolveu em nenhuma jogada polêmica, nem recebeu cartões.

Rollheiser, então, saiu do banco de reservas para mudar a história. Ele, que entrou no lugar de Zé Rafael, aproveitou ótimo passe de Robinho Jr. para estufar as redes de Carlos Miguel. O gol incendiou a Vila Belmiro e foi premiado pela insistência.

Este foi o terceiro duelo entre Santos e Palmeiras nesta temporada. Nos outros dois encontros, o time praiano saiu na pior: 2 a 1 no Paulistão, e 2 a 0 no dia 6 deste mês, pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 0 PALMEIRAS

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Adonis Frías e Souza (Escobar); João Schmidt, Willian Arão (Victor Hugo) e Zé Rafael (Rollheiser); Barreal (Robinho Jr.), Neymar e Guilherme (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Bruno Fuchs, Micael e Khellven (Giay); Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Maurício (Larson), Felipe Anderson (Luighi) e Jefté; Bruno Rodrigues (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

GOL - Rollheiser, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aníbal Moreno (Palmeiras) e Zé Rafael (Santos).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

PÚBLICO - 14.651 torcedores.

RENDA - R$ 805.116,25.