Santos aposta no retorno de Neymar para tentar reação contra o Flamengo no Maracanã

O Santos chega ao Maracanã pressionado pela permanência na Série A e embalado pelo retorno de Neymar, ausente na derrota para o Palmeiras no Allianz Parque. O duelo contra o Flamengo, neste domingo, às 18h30, marca uma das partidas mais decisivas da 33ª rodada, com o time paulista afundado no Z-4 e o clube carioca mirando a liderança do campeonato.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda precisa alcançar desempenho superior a 50% nos sete jogos finais para chegar aos 45 pontos, marca considerada mínima para evitar o rebaixamento. Hoje, o aproveitamento santista é de apenas 35,5%. Como visitante, a situação é ainda mais delicada: três vitórias, quatro empates e nove derrotas, número que reforça o peso do desafio no Rio.

Apesar do cenário negativo, o Santos tem um ponto a seu favor: foi um dos poucos que derrotaram o Flamengo, em triunfo no primeiro turno por 1 a 0 com gol de Neymar. Essa vitória é tratada internamente como prova de que a equipe pode competir em alto nível, ainda que o momento atual inspire preocupação. O time ocupa a 17ª posição, com 33 pontos, um a menos que o Vitória.

O Flamengo, por sua vez, encara o confronto como crucial para não deixar o Palmeiras abrir vantagem. Com 65 pontos, o time carioca segue três atrás do líder, que tem duas vitórias a mais na tabela de desempate. A equipe de Filipe Luís busca consistência após oscilações recentes.

Neymar volta ao time santista após ser poupado no clássico e deve ser o principal articulador ofensivo. Billal Brahimi também foi relacionado, depois de ter ficado de fora da lista contra o Palmeiras. Luan Peres está liberado após cumprir suspensão, enquanto JP Chermont entra na vaga de Mayke, suspenso. Já Victor Hugo não pode jogar por pertencer ao Flamengo, abrindo mais um espaço no meio-campo.

Vojvoda demonstrou confiança na recuperação técnica do camisa 10. "Vamos contar daqui para frente com o melhor Neymar, confiamos que ele vai ajudar. Confio muito nele como em cada jogador do elenco", afirmou o treinador, que tenta reorganizar a equipe após semanas marcadas por desgaste físico e instabilidade tática.

No Flamengo, o grande problema é a ausência de Gonzalo Plata, suspenso após mais uma expulsão - seu terceiro cartão vermelho em dois meses. A sequência gerou incômodo interno, e a direção tenta blindar o ambiente para evitar novos atritos na reta decisiva. Bruno Henrique deve ser o substituto natural, reencontrando o ex-clube.

Além dele, Evertton Araújo retorna após suspensão, enquanto Léo Ortiz e Pedro seguem fora por lesão, assim como Jorginho. A lateral direita ainda é dúvida, com Guillermo Varela e Emerson Royal disputando a titularidade. O técnico Filipe Luís reconhece que o time tem cometido erros decisivos. "Neste momento nossos erros estão sendo letais no resultado final. A única forma de melhorar é trabalhar", disse.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SANTOS

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Robinho Jr.. Técnico: Juan Vojvoda.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF)

DATA - 09/11 (Domingo)

HORÁRIO - 18h30