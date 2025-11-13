Santos abre portas do CT para organizadas em busca de união e apoio a Neymar antes de clássico

O Santos vai abrir as portas do CT Rei Pelé para torcedores organizados, nesta sexta-feira, véspera do clássico com o Palmeiras, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedores comuns não terão acesso ao centro de treinamento, e a imprensa acompanhará uma coletiva de Willian Arão, às 13h30, porém não poderá assistir ao treino comandado por Juan Pablo Vojvoda.

Os membros de uniformizadas também não terão permissão para ver a preparação, mas vão se reunir com a comissão técnica e o elenco santistas por cerca de 10 minutos, após a atividade.

A expectativa, segundo o que foi conversado entre diretoria e torcidas, é de que não sejam realizados protestos. A ideia do clube é levar aos jogadores a sensação de união e fazer com que Neymar sinta-se apoiado.

Nesta quinta-feira, uma faixa sem autoria reivindicada foi pendurada em frente ao centro de treinamento, com a mensagem: "Vamos só jogar bola, Neymar."

O atacante tem acumulado momentos de tensão, inclusive com a torcida, a exemplo de quando bateu boca com um torcedor na Vila Belmiro, em julho, durante duelo com o Internacional. Recentemente, voltou a se envolver em polêmica pela reação que teve ao ser substituído por Vojvoda na derrota por 3 a 2 para o Flamengo. O próprio treinador, contudo, classificou a atitude como algo "normal".