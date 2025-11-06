Sabalenka elimina atual campeã Coco Gauff e avança à semifinal do WTA Finals no topo do grupo

Aryna Sabalenka ganhou o confronto direto com Coco Gauff por 2 sets a 0 nesta quinta-feira, em Riad, na Arábia Saudita, para avançar em primeiro do grupo à semifinal do WTA Finals. De quebra, a líder do ranking ainda derrubou a atual campeã na fase de classificação, com triunfo por 7/6 (7/5) e 6/2, se vingando da derrota na final de Roland Garros, o último encontro entre ambas.

As tenistas entraram em quadra cientes da vitória de Jessica Pegula sobre a italiana Jasmini Paolini, por 6/2 e 6/3, na abertura do dia, garantindo uma das vagas, e com o confronto se tornando um mata-mata e teste para os nervos das favoritas.

O primeiro set de Sabalenka foi insano, a todo momento andando atrás no marcador e buscando virada incrível. A líder do ranking largou perdendo o serviço e ficou logo com 2 a 0 contra. Empatou, mas Coco voltou a abrir frente com 4 a 2, depois teve o serviço para fechar em 6 a 4 abrindo 30 a 0.

A belarussa mostrou concentração e força mental para quebrar e igualar o jogo em 5 a 5. A decisão foi ao tie-break e a norte-americana abrir frente de 4 a 2 e o saque. Novamente não aproveitou e a festa acabou sendo de Sabalenka, que fechou com 7 a 5.

Embalada pela virada difícil e improvável, a número 1 do mundo 'mandou' no segundo set, no qual logo abriu 4 a 0 com dois breaks de vantagem. A atual campeã esboçou uma reação ao reduzir para 4 a 2 com o serviço. Mas Sabalenka quebrou mais uma vez e sacou para fechar em 6 a 2, somando sua terceira vitória seguida no WTA Finals.