Sabalenka confirma favoritismo contra Paolini e estreia com vitória no WTA Finals

Sabalenka liderou o ranking durante toda a temporada. WTA Finals / Divulgação

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, estreou com vitória no WTA Finals ao bater, neste domingo (2), a italiana Jasmine Paolini, a oitava do rannking.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em uma hora e dez minutos.

A bielorrussa, que busca seu primeiro título no Finals, consegue assim sua terceira vitória sobre Paolini nesta temporada.

— Estou feliz por ter mantido o foco durante todo o jogo. Mesmo tendo perdido meu serviço uma vez, mantive o controle do jogo — comemorou Sabalenka.