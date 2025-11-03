Rybakina vira sobre Swiatek com pneu e vai à inédita semifnal do WTA Finals

Em alto estilo, Elena Rybakina está pela primeira vez nas semifinais do WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, na Arábia Saudita, ao derrotar a polonesa Iga Swiatek nesta segunda-feira, em Riad. Após perder a primeira parcial, a tenista casaque se recuperou magistralmente e definiu o confronto com uma vitória por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/1 e 6/0, em 1h37. Seu segundo triunfo valeu vaga antecipada graças à vitória de Amanda Anisimova, que eliminou Madison Keys, e definirá a outra classificada em embate direto com a polonesa, quarta-feira.

Esta foi a quinta vitória de Rybakina no retrospecto particular das duas competidoras que já se enfrentaram 11 vezes. Nesta temporada, a polonesa levou a melhor sobre a adversária casaque em quatro confrontos.

O início de partida foi favorável para Swiatek, que obteve uma quebra e abriu 3 a 0. Embora não tenha ampliado a diferença, ela controlou o jogo para garantir o triunfo na primeira parcial pelo placar de 6/3. Com 17 erros não-forçados Rybakina não teve forças para reagir.

O segundo set, porém, foi diferente. A casaque desta vez foi mais efetiva e logo conseguiu a vantagem de 3 a 0 e uma quebra. Com um jogo consistente, ela cedeu apenas seis pontos em seus games de serviço e se aproveitou da queda de rendimento da rival para vencer com facilidade por 6 a 1 e empatar o duelo.

Com Rybakina sacando muito bem, o terceiro set foi um 'passeio'. Ela fez três aces e só perdeu três pontos nos games de serviço. Swiatek seguiu cometendo muitos erros e sofreu três novas quebras. A casaque fez quase o dobro de winners, 20 a 12, e definiu o duelo com um humilhante pneu: 6 a 0.

Campeã do Finals em 2023, quando o evento foi disputado no México, Swiatek tenta evitar a segunda eliminação consecutiva na fase de grupos. Ano passado, a polonesa venceu seus jogos contra Barbora Krejcikova e Daria Kasatkina, mas ficou em terceiro lugar na chave por conta do saldo de sets, em que Krejcikova e a norte-americana Coco Gauff se classificaram, com título da norte-americana.