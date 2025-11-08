Rybakina vence Sabalenka e conquista WTA Finals pela primeira vez

A tenista cazaque Elena Rybakina (6ª no ranking da WTA) derrotou a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, neste sábado, na decisão do WTA Finals em Riade, na Arábia Saudita, adicionando seu nome à lista de vencedoras do prestigiado torneio de final de temporada pela primeira vez.

Campeã de Wimbledon de 2022, Rybakina venceu por 6-3, 7-6 (7/0) a bielorrussa, que ficou com o vice-campeonato pela segunda vez.

O torneio reúne as oito melhores jogadoras da temporada.

Vencedora do US Open em setembro, Sabalenka foi derrotada neste sábado em sua terceira final de 2025, tendo perdido anteriormente na decisão do Aberto da Austrália em janeiro para Madison Keys e a final de Roland Garros em junho para Coco Gauff.

No entanto, ela termina a temporada como número um do mundo no tênis feminino, posição que ocupa desde outubro de 2024.

Última das oito jogadoras em Riade a se classificar para o ATP Finals, Rybakina termina o torneio invicta após vencer todas as três partidas da fase de grupos e eliminar a americana Jessica Pegula (5ª cabeça de chave) na semifinal na sexta-feira.

Vencedora dos torneios WTA 1000 de Indian Wells (quadra dura) e Roma (saibro) em 2023, a tenista cazaque conquistou o décimo primeiro título de sua carreira na capital saudita, coroando um final de temporada espetacular, no qual venceu o WTA 500 de Ningbo em outubro, antes de chegar às semifinais do WTA 500 de Tóquio e garantir sua vaga no WTA Finals na última hora ao superar a russa Mirra Andreeva.