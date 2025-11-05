Rybakina vence Alexandrova e termina 1ª fase do WTA Finals invicta

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 6 do mundo, venceu a russa Ekaterina Alexandrova (N.10) nesta quarta-feira (5) e terminou invicta no grupo "Serena Williams" do WTA Finals.
Rybakina, que já estava garantida nas semifinais, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1.
Contra Alexandrova, que substituiu de última hora a americana Madison Keys (N.7), vítima de uma virose, a cazaque de 26 anos voltou a mostrar que está em grande forma, com uma vitória tranquila em apenas uma hora e 13 minutos.
O equilíbrio se manteve até o 4-4 no primeiro set, quando Rybakina aproveitou seu primeiro break point para quebrar o serviço da adversária e se impor para vencer a partida.
A jogadora cazaque foi a última a se classificar para o torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada e fez isso graças a um mês de outubro arrasador, emendando as quartas de final no WTA 1000 de Wuhan, o título do WTA 500 de Ningbo e e as semifinais em Tóquio.
Antes da semifinal do WTA Finals, Rybakina já soma nove vitórias consecutivas.
A outra semifinalista do grupo sairá do duelo entre a polonesa Iga Swiatek (n.2) e a americana Amanda Anisimova (N.4).
* AFP