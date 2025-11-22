Russell lidera terceiro treino livre em Las Vegas; Bortoleto fica em 13º

George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido no terceiro treino livre, nesta sexta-feira, para o GP de Las Vegas, a 22ª das 24 etapas da temporada da Fórmula 1. O britânico completou a volta mais rápida em 1min34s054, à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o tailandês Alex Albon, da Williams. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 13º.
Isack Hadjar, da RB, em mais um belo treino, ficou na quarta colocação, seguido por Lewis Hamilton, da Ferrari, e Kimi Antonelli, da Mercedes.
Liam Lawson, da RB, foi o sétimo, à frente dos dois carros da Aston Martin, dirigidos por Lance Stroll e Fernando Alonso. Pierre Gasly, da Alpine, completou a lista dos dez primeiros. As duas McLarens ficaram nas duas últimas posições. Oscar Piastri foi o 19º e Lando Norris, o 20º.
Em mais uma noite fria em Las Vegas (14ºC), os pilotos voltaram a ter dificuldades para manterem os carros na pista escorregadia e molhada inicialmente por causa da chuva que caiu antes da sessão de treino. Verstappen quase acertou o muro, enquanto Hamilton errou a freada e passou direto.
Ao contrário do que ocorreu no segundo treino livre, os pilotos não tiveram problemas com os 15 bueiros presentes na pista de rua.
Norris lidera o Mundial com 390 pontos, contra 366 de Piastri. Verstappen é o terceiro colocado, com 341 pontos, seguido por Russell, que acumula 276.
Os carros voltam para a pista à 1h (horário de Brasília) deste sábado para a classificação, enquanto a prova tem início marcado para 1h de domingo.
CONFIRA OS TEMPOS DO TERCEIRO TREINO LIVRE DO GP DE LAS VEGAS:
1º - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min34s054
2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min34s281
3º - Alex Albon (TAI/Williams), com 1min34s875
4º - Isack Hadjar (FRA/RB), com 1min35s169
5º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min35s269
6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min35s385
7º - Liam Lawson (NZE/RB), com 1min35s439
8º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min35s533
9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min35s540
10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min35s562
11º - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min35s586
12º - Carlos Sainz (ESP/Williams), com 1min35s662
13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), com 1min35s738
14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), com 1min35s817
15º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min35s908
16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min36s305
17º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), com 1min36s650
18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), com 1min36s667
19º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min37s023
20º - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min37s112