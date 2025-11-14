Esportes

Esporte e saúde
Notícia

RS recebe primeiro torneio infantil de fisiculturismo; participantes defendem modalidade e pediatras alertam para riscos

Copa dos Campeões será realizada na PUC, em Porto Alegre, e terá categoria Children Fitness, para crianças de 6 a 10 anos se apresentarem

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

João Rosa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS