Roma vence Cremonese (3-1) e assume liderança provisória do Italiano

A Roma venceu o Cremonese por 3 a 1 fora de casa neste domingo (23) e garantiu a liderança provisória da Serie A, colocando pressão na Inter de Milão, que encerra o fim de semana disputando o clássico da Lombardia contra o Milan.

Após doze rodadas, o time comandado pelo técnico Gian Piero Gasperini tem 27 pontos, três a mais que a Inter, que retomaria a ponta com uma vitória no dérbi, graças ao saldo de gols superior.

"Eu disse ontem que é justo sonhar nessas posições, mesmo sabendo que, no fim das contas, os sonhos raramente se realizam", disse Gasperini.

"Estamos tentando manter o sonho vivo por mais um tempo", acrescentou o treinador.

O Napoli, que venceu a Atalanta por 3 a 1 no sábado, ocupa provisoriamente a segunda posição com 25 pontos.

O argentino Matías Soulé abriu o placar para a Roma aos 17 minutos, logo depois de o atacante do Cremonese, Federico Bonazzoli, obrigar Mile Svilar a fazer uma grande defesa.

E o que tinha sido até então um jogo equilibrado foi decidido por dois gols rápidos.

O irlandês Evan Ferguson finalizou com calma (64'), após a bola sobrar na área do Cremonese, e momentos depois o lateral brasileiro Wesley concluiu um contra-ataque fulminante com um toque magistral em que encobriu Emil Audero (69').

Francesco Folino descontou para o time da casa nos acréscimos (90'+3).

--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Udinese - Bologna 0 - 3

Cagliari - Genoa 3 - 3

Fiorentina - Juventus 1 - 1

Napoli - Atalanta 3 - 1

- Domingo:

Hellas Verona - Parma 1 - 2

Cremonese - Roma 1 - 3

Lazio - Lecce

(16h45) Inter - Milan

- Segunda-feira:

(14h30) Torino - Como

(16h45) Sassuolo - Pisa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Roma 27 12 9 0 3 15 6 9

2. Napoli 25 12 8 1 3 19 11 8

3. Inter 24 11 8 0 3 26 12 14

4. Bologna 24 12 7 3 2 21 8 13

5. Milan 22 11 6 4 1 17 9 8

6. Juventus 20 12 5 5 2 15 11 4

7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6

8. Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2

9. Lazio 15 11 4 3 4 13 9 4

10. Udinese 15 12 4 3 5 12 20 -8

11. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6

12. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3

13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0

14. Cagliari 11 12 2 5 5 12 17 -5

15. Parma 11 12 2 5 5 9 15 -6

16. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6

17. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6

18. Genoa 8 12 1 5 6 11 19 -8

19. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9

20. Hellas Verona 6 12 0 6 6 7 18 -11

