Roma vence com gol de Wesley e 'seca' a Inter para se tornar a líder isolada do Italiano

Com uma disputa acirrada pela ponta da tabela, o Campeonato Italiano conheceu um novo líder na manhã deste domingo. A Roma não tomou conhecimento da Cremonese, venceu por 3 a 1, no Stadio Giovanni Zini, em Cremona, e retomou a liderança isolada da competição.

Embalada, a equipe comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini chegou à segunda vitória seguida e alcançou os 27 pontos na classificação, superando Napoli (25) e o Bologna (24), que já triunfaram em seus jogos na rodada. Agora, o time da capital italiana torce contra a Inter de Milão, que soma 24 e faz o clássico com o Milan, no San Siro, às 16h45 (horário de Brasília) deste domingo.

Em jogo marcado por interrupções do VAR, que anulou um gol da Roma e um pênalti para a Cremonese no primeiro tempo, a Roma não teve dificuldades para impor o seu jogo desde o início e sair vitoriosa. Dominante, a equipe visitante foi para o intervalo com uma vantagem de 1 a 0, gol de Soulé, aos 16 minutos.

Mesmo sem contar com o artilheiro Paulo Dybala, lesionado, a Roma continuou pressionando o frágil adversário no segundo tempo e foi recompensada com um placar mais confortável. Logo após a expulsão do técnico Gasperini, por reclamação, Ferguson e o brasileiro Wesley balançaram a rede do goleiro Audero em um intervalo de cinco minutos.

Improvisado na lateral esquerda, o ex-jogador do Flamengo foi eleito o melhor em campo neste domingo. Em grande fase na Roma, ele defendeu a seleção brasileira nos amistosos contra Senegal, entrando no segundo tempo, e Tunísia, como titular, e briga por uma vaga na equipe do técnico Carlo Ancelotti na Copa do Mundo do próximo ano.