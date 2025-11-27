Roma quebra invencibilidade do Midtjylland na Liga Europa; Lyon é o novo líder

A Roma, líder do Campeonato Italiano, venceu por 2 a 1 o Midtjylland, equipe dinamarquesa que até agora estava com 100% de aproveitamento na Liga Europa, que passou a ter na ponta da tabela o Lyon, após a 5ª rodada disputada nesta quinta-feira (27).
A vitória, graças aos gols de Neil El Aynaoui e Stephan El Shaarawy, alivia a equipe romana na competição, depois de duas derrotas nas quatro rodadas anteriores.
Com nove pontos, os 'giallorossi' sobem para a 15ª posição e ganham confiança antes do jogo contra o Napoli no próximo domingo, em confronto direto pela liderança do Campeonato Italiano.
Já o Midtjylland, agora em segundo, segue com 12 pontos e foi alcançado por Lyon e Aston Villa.
O time francês, que lidera pelo melhor saldo de gols, atropelou por 6 a 0 o Maccabi Tel Aviv em Backa Topola (Sérvia), com um hat-trick de Corentin Tolisso.
Por sua vez, o Villa (3º) venceu em casa o Young Boys por 2 a 1, com dois gols do holandês Donyell Malen.
Freiburg e Ferencváros haviam começado a rodada como segundo e terceiro, a dois pontos da liderança, mas não aproveitaram a chance de chegar ao topo ao empatarem seus jogos com Viktoria Plzen (0 a 0) e Fenerbahçe (1 a 1), respectivamente.
Com 11 pontos, os alemães caem para quarto e os húngaros para sexto, sendo alcançados pelo Betis (5º), que venceu o Utrecht por 2 a 1, graças aos gols do colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández e do marroquino Ez Abde.
Na Liga Conferência, que nesta quinta-fera teve sua 4ª rodada, o líder é o Samsunspor, da Turquia, que empatou em 2 a 2 com o Breidablik, da Islândia, e agora soma 10 pontos.
Com a mesma pontuação, mas em segundo no saldo de gols, o Strasbourg venceu na rodada o Crystal Palace, por 2 a 1.
* AFP