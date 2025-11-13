Roberto Mancini é o novo técnico do Al-Sadd, do Catar

Roberto Mancini, ex-técnico da Itália e da Arábia Saudita, assinou um contrato de dois anos e meio com o Al-Sadd, anunciou o clube catari, atual campeão nacional, em suas redes sociais nesta quinta-feira (13).

O italiano de 60 anos, que levou a Itália ao título da Eurocopa em 2021, estava sem clube desde sua demissão do comando da seleção da Arábia Saudita em outubro de 2014.

Mancini assumiu o comando dos 'Falcões Verdes' em agosto de 2023, mas não conseguiu os resultados esperados pela seleção asiática. Em 18 partidas sob seu comando, a equipe registrou sete vitórias, cinco empates e seis derrotas.

No Al-Sadd, Mancini sucede o espanhol Félix Sánchez, que foi demitido em outubro após levar o clube ao seu 18º título do Campeonato Catari.

Após nove rodadas, o Al-Sadd é atualmente o sexto no campeonato catari, oito pontos atrás do líder Al-Gharafa.

O clube ocupa está em décimo em seu grupo na Liga dos Campeões da Ásia, cinco pontos atrás da oitava posição, a última que garante uma vaga na fase eliminatória.