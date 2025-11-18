River sofre após gastar mais de R$ 300 milhões e pode ficar fora da Libertadores de 2026

O River Plate pode ficar de fora da disputa da Copa Libertadores do ano que vem. Apesar dos altos investimentos feitos no elenco em 2025, o time não tem correspondido dentro de campo. Para a atual temporada, a diretoria gastou cerca de R$ 323 milhões. O valor é superior, por exemplo, ao investido pelo Flamengo neste ano de 2025.

O River contratou nomes como Kevin Castaño e Sebastián Driussi. O primeiro jogador foi a segunda aquisição mais cara da história do clube argentino. Martinez Quarta e Maximiliano Salas foram outros atletas que chegaram ao time. O River gastou o dobro do que o terceiro clube que mais investiu na Argentina, o Estudiantes.

Mesmo qualificando o elenco, o River Plate enfrenta um drama para se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Para estar na competição em 2026, o clube tem dois caminhos.

Um deles é ser campeão do Torneio Clausura argentino, que está em andamento. Mas a tarefa não será nada fácil. Oito equipes de cada grupo se classificaram para o mata-mata. A decisão da competição será disputada em jogo único e em campo neutro.

Caso não consiga conquistar o troféu do Clausura, o River Plate terá que torcer para que o título fique com o Boca Juniors, o Rosario Central ou o Argentinos Juniors. Essas três equipes estão à frente do River na classificação geral e já garantiram vagas na Libertadores.

Se um desses três times for o vencedor do Clausura, o G-3 da tabela anual se tornaria G-4, beneficiando o River Plate. Neste cenário, o clube disputaria a fase preliminar da Copa Libertadores em 2026.