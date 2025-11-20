Rivais esperam por novo tropeço do Bayern no Campeonato Alemão

O gigante Bayern de Munique, que perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Alemão antes da data Fifa, volta a campo neste fim de semana, contra o Freiburg, com todos os seus perseguidores esperando por um novo tropeço nesta 11ª rodada.

Tudo vai bem para o Bayern nesta temporada, até quando não vence: o empate em 2 a 2 com o Union Berlin na 10ª rodada deveria diminuir a vantagem sobre os rivais, mas o RB Leipzig (2º) foi derrotado pelo Hoffenheim (3-1) e o Borussia Dortmund (3º) empatou com o Hamburgo (1-1).

Depois de desperdiçar a chance de diminuir a diferença para o líder, o Leipzig precisa se recuperar jogando em casa contra o Werder Bremen (8º) no domingo, um dia depois de o Bayern visitar o Freiburg (10º).

É provável que o técnico Vincent Kompany dê descanso a alguns de seus jogadores visando o jogo da quarta-feira que vem contra o Arsenal, um confronto direto pela liderança da Liga dos Campeões.

- Briga pelo G4 -

Outro destaque da rodada é o duelo entre Borussia Dortmund (3º) e Stuttgart (4º), ambos empatados com 21 pontos.

Depois de dois anos irregulares, o Dortmund encontrou estabilidade nesta temporada, apesar da derrota no "Klassiker" contra o Bayern.

Fora do G4, o Bayer Leverkusen (5º) visita o Wolfsburg (14º) sem desviar o foco do jogo contra o Manchester City na terça-feira pela Champions.

Por sua vez, o Eintracht Frankfurt (7º) apostará na fase goleadora de Jonathan Burkardt (6 gols) para enfrentar o Colônia (9º) fora de casa.

-- Programação e da 11ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) Mainz - Hoffenheim

- Sábado:

(11h30) Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Bayern de Munique - Freiburg

Borussia Dortmund - Stuttgart

Heidenheim - B. Mönchengladbach

Augsburg - Hamburgo

(14h30) Colônia - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(11h30) RB Leipzig - Werder Bremen

(13h30) St Pauli - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 28 10 9 1 0 35 6 29

2. RB Leipzig 22 10 7 1 2 20 13 7

3. Borussia Dortmund 21 10 6 3 1 16 7 9

4. Stuttgart 21 10 7 0 3 17 12 5

5. Bayer Leverkusen 20 10 6 2 2 24 14 10

6. Hoffenheim 19 10 6 1 3 21 16 5

7. Eintracht Frankfurt 17 10 5 2 3 23 19 4

8. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3

9. Colônia 14 10 4 2 4 17 15 2

10. Freiburg 13 10 3 4 3 13 14 -1

11. Union Berlin 12 10 3 3 4 13 17 -4

12. B. Mönchengladbach 9 10 2 3 5 13 19 -6

13. Hamburgo 9 10 2 3 5 9 16 -7

14. Wolfsburg 8 10 2 2 6 12 18 -6

15. Augsburg 7 10 2 1 7 14 24 -10

16. St Pauli 7 10 2 1 7 9 20 -11

17. Mainz 5 10 1 2 7 10 18 -8

18. Heidenheim 5 10 1 2 7 8 23 -15